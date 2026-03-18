  Вернидуб публично унизил воспитанника Барселоны
18 марта 2026, 21:01 |
994
0

Вернидуб публично унизил воспитанника Барселоны

Тренер раскритиковал Мустафу Сека

18 марта 2026, 21:01 |
994
0
Вернидуб публично унизил воспитанника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб резко раскритиковал сенегальского защитника Мустафу Сека, воспитанника «Барселоны», за нестабильную игру в последних матчах чемпионата Азербайджана.

По информации Sportinfo.Az, Вернидуб сделал это публично на общем собрании команды, а не во время частной беседы. Тренер перечислил все ошибки Сека, которые стоили «Нефтчи» важных очков, и высказал претензии по поводу его действий на поле.

Кроме того, наставник объявил жесткий ультиматум: в случае повторения провальных действий в обороне Мустафа гарантированно окажется на скамейке запасных в следующих матчах.

Виталий Вернидуб Нефтчи Баку чемпионат Азербайджана по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: sportinfo.az
