Вернидуб публично унизил воспитанника Барселоны
Тренер раскритиковал Мустафу Сека
Главный тренер «Нефтчи» Юрий Вернидуб резко раскритиковал сенегальского защитника Мустафу Сека, воспитанника «Барселоны», за нестабильную игру в последних матчах чемпионата Азербайджана.
По информации Sportinfo.Az, Вернидуб сделал это публично на общем собрании команды, а не во время частной беседы. Тренер перечислил все ошибки Сека, которые стоили «Нефтчи» важных очков, и высказал претензии по поводу его действий на поле.
Кроме того, наставник объявил жесткий ультиматум: в случае повторения провальных действий в обороне Мустафа гарантированно окажется на скамейке запасных в следующих матчах.
