Вернидуб признался, почему не приглашает украинцев в Нефтчи: «Они не нужны»

Главный тренер Нефтчи Юрий Вернидуб рассказал, почему его новый клуб пока не подписывает украинским игрокам. Тренер выступил с лаконичным заявлением.

– Как известно, из наших соотечественников в «Нефтчи» выступает бывший игрок «Черноморца» Андрей Штогрин. Кто еще из украинских легионеров в вашей команде есть?

– Пока никого больше нет. Те игроки, которые я хотел бы видеть, сюда не поедут – у них нормальные контракты и играют они в хороших командах. А тех, кого мне предлагают, хорошо знаю. Они мне не нужны, – сказал Вернидуб.

В нынешнем сезоне чемпионата Азербайджана Нефтчи занимает 6 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 34 турнирных балла после 23 сыгранных матчей.