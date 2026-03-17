Юрий ВЕРНИДУБ: «Каждый день читаем новости из Украины»

Большим количеством украинских футболистов в зарубежных клубах сейчас никого не удивишь. Значительно меньше, чем за пределами Украины, работает наших тренеров.

Однако такие есть. Один из них – Юрий Вернидуб, хорошо известный работой в запорожском «Металлурге», луганской «Заре» и криворожском «Кривбассе».

Кроме этих клубов он возглавлял также и два зарубежных – белорусский «Шахтер» из Солигорска и молдавский «Шериф» из Тирасполя, с которыми завоевал чемпионские титулы.

С начала декабря прошлого года Вернидуб работает в Азербайджане, где занимает должность главного тренера бакинского «Нефтчи».

О своих текущих делах 60-летний специалист рассказал в интервью Sport.ua.

– Уже привыкли к новым условиям и как работается вам в азербайджанском футболе?

– Конечно, привык. Просыпаюсь, в семь утра пью кофе, сажусь в машину – и еду на базу. Уже в 8:00 – 8:30 на месте. Все время с утра до вечера провожу на базе. День у меня связан с футболом, только вечером попадаю домой.

В Азербайджане мне работается так же, как и повсюду. Футбольная работа кругом одинакова: она интересна и одновременно ответственна, а также имеет свои особенности. Хотелось бы лучшего судейства, но что есть – то есть.

На одной из предыдущих игр я едва сдержал себя, не став ничего комментировать. Для меня самое важное, чтобы моя команда играла. А все остальное – пусть другие люди комментируют.

– Вы возглавили клуб, который имеет богатую историю и является одним из самых титулованных в стране. В текущем сезоне, судя по показателям в турнирной таблице, речь о претензиях на чемпионство «Нефтчи» уже не идет. На что тогда ориентирована команда?

– Я шел в «Нефтче», откликнувшись на предложение улучшать показатели команды и максимально реализовывать свои возможности. Никого из новых футболистов я не брал – мне досталась та же команда, что и была до меня.

И могу сказать, что ребята здесь довольно неплохо обучены, они техничны и быстры. Шансы на один из комплектов медалей еще есть, ведь играть остается десять матчей. Будем биться до конца – что еще остается делать?

Хотелось бы подняться в таблице как можно выше, чтобы играть в еврокубковом турнире. Когда я приходил в «Нефтчи», то отрыв от ведущей четверки был слишком большим, а сейчас он стал меньше. Так что поборемся, а там время покажет.

– Контакт с командой быстро удалось установить?

– Слава Богу, с этим все хорошо. Ребята все понимают, выполняют все задания и наставления, о которых просишь. Мне нравится, как они относятся к работе. А уже в конце чемпионата будем смотреть, где мы, что и как.

– Как известно, из наших соотечественников в «Нефтчи» выступает бывший игрок «Черноморца» Андрей Штогрин. Кто еще из украинских легионеров в вашей команде есть?

– Пока никого больше нет. Те игроки, которые я хотел бы видеть, сюда не поедут – у них нормальные контракты и играют они в хороших командах. А тех, кого мне предлагают, хорошо знаю. Они мне не нужны.

– Не так давно ваш старший сын Виталий совершил переход из игроков в тренеры. Как ему работается в новой роли?

– Все, слава Богу, хорошо. Он также работает в тренерском штабе «Нефтчи». Виталий со своими обязанностями полностью справляется.

– Жена вместе с вами?

– Да, в Баку. Ждет меня и готовит ужин. Я всегда ужинаю дома. Садимся вместе с Лесей за стол, общаемся. Затем – отдых и сон. Что касается жены, то на новом месте она чувствует себя хорошо.

Для нее, как для любой женщины, главное, что в азербайджанской столице тихо и спокойно. Она находит время и прогуляться по Баку, который очень хорош.

– За событиями в родной стране успеваете следить?

– Конечно. Каждый день читаем новости из Украины. Больно. Эта дурацкая война принесла очень много горя. Жена моего племянника уже два года воюет. Дружковка, Константиновка – в этом регионе очень горячо.

Постоянно с ним на связи. Недавно с ней созванивался и узнал, что их машину на передовой побило. Купил им автомобиль – пикап «Nissan Navara» и отправил. Слава Богу, получили – все нормально, – подытожил Вернидуб.