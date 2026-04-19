Миколенко сегодня догонит Скрипника по количеству матчей в топ-5 лигах

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко сыграет свой 138-й матч за клуб в АПЛ.

Произойдет это в матче 33-го тура, в котором Эвертон дома будет принимать Ливерпуль.

Украинец выйдет в этой игре в стартовом составе.

Миколенко в игре против Ливерпуля повторит результат Виктора Скрипника по количеству сыгранных матчей в топ-5 лигах (138 в Бундеслиге в составе Вердера).

Больше всего в сильнейших чемпионатах сыграли только Андрей Шевченко (274), Руслан Малиновский (202), Андрей Воронин (182) и Александр Зинченко (150).

Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом матча Эвертон – Ливерпуль)