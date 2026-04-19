Миколенко сегодня догонит Скрипника по количеству матчей в топ-5 лигах
Впереди всего 4 украинца с большим количеством сыгранных поединков в сильнейших чемпионатах
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко сыграет свой 138-й матч за клуб в АПЛ.
Произойдет это в матче 33-го тура, в котором Эвертон дома будет принимать Ливерпуль.
Украинец выйдет в этой игре в стартовом составе.
Миколенко в игре против Ливерпуля повторит результат Виктора Скрипника по количеству сыгранных матчей в топ-5 лигах (138 в Бундеслиге в составе Вердера).
Больше всего в сильнейших чемпионатах сыграли только Андрей Шевченко (274), Руслан Малиновский (202), Андрей Воронин (182) и Александр Зинченко (150).
Украинские футболисты, сыгравшие 100+ матчей в топ-5 чемпионатах (с учетом матча Эвертон – Ливерпуль)
- 274 – Андрей Шевченко (226 – Милан, 48 – Челси)
- 202 – Руслан Малиновский (115 – Аталанта, 67 – Дженоа, 20 – Марсель)
- 182 – Андрей Воронин (92 – Байер, 27 – Ливерпуль, 27 – Герта, 19 – Кельн, 10 – Фортуна, 7 – Боруссия Менхенгладбах)
- 150 – Александр Зинченко (76 – Манчестер Сити, 69 – Арсенал, 5 – Ноттингем Форест)
- 138 – Виктор Скрипник (138 – Вердер)
- 138 – Виталий Миколенко (138 – Эвертон)
- 118 – Александр Заваров (60 – Ювентус, 58 – Нанси)
- 101 – Виктор Цыганков (101 – Жирона)
- 100 – Илья Забарный (78 – Борнмут, 22 – ПСЖ)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
