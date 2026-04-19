WTA 19 апреля 2026, 14:35 | Обновлено 19 апреля 2026, 14:48
Марта Костюк – Вероника Подрез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 250 в Руане
19 апреля состоится финальный матч на грунтовом турнире WTA 250 в Руане (Франция).
Трофей соревнований разыграют две украинские теннисистки: Марта Костюк (WTA 28) и Вероника Подрез (WTA 209).
Это будет первое очное противостояние соперниц – впервые в истории в финале соревнований на уровне Тура сыграют две украинки.
Победительница поединка выиграет трофей и заберет чек на €37 390.
