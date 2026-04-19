ОФИЦИАЛЬНО. Изгнанник ЛНЗ нашел новую команду в Европе

Украинский защитник Иван Ермачков официально подписал контракт с молодовским Зимбру. Об этом сообщает пресс-служба молдавского клуба.

По официальной информации, Ермачков присоединился к Зимбру на правах свободного агента. Срок действия контракта украинского защитника с молдавским клубом не разглашается.

Последним клубом Ивана был черкасский ЛНЗ, на контракте с «фиолетовыми» центральный защитник находился всего полгода, однако не сыграл ни одного матча за черкасский коллектив.

Зимой 2026 Иван мог останется в УПЛ, ведь был на просмотре в Заре и Эпицентре. Однако центральный защитник не сумел убедить клубы подписать контракт с ним.