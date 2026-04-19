Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Изгнанник ЛНЗ нашел новую команду в Европе
Украина. Премьер лига
19 апреля 2026, 13:49
1

ОФИЦИАЛЬНО. Изгнанник ЛНЗ нашел новую команду в Европе

Иван Ермачков перешел в «Зимбру»

1 Comments
Украинский защитник Иван Ермачков официально подписал контракт с молодовским Зимбру. Об этом сообщает пресс-служба молдавского клуба.

По официальной информации, Ермачков присоединился к Зимбру на правах свободного агента. Срок действия контракта украинского защитника с молдавским клубом не разглашается.

Последним клубом Ивана был черкасский ЛНЗ, на контракте с «фиолетовыми» центральный защитник находился всего полгода, однако не сыграл ни одного матча за черкасский коллектив.

Зимой 2026 Иван мог останется в УПЛ, ведь был на просмотре в Заре и Эпицентре. Однако центральный защитник не сумел убедить клубы подписать контракт с ним.

Иван Ермачков Зимбру Кишинев чемпионат Молдовы по футболу ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если такое полено даже Эпицентру не подошло, то с футболом ему пора завязывать 
Ответить
0
Популярные новости
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 30
Футбол
Аналитики назвали явного фаворита Лиги конференций и оценили шансы Шахтера
17.04.2026, 10:17 5
Футбол
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
17.04.2026, 08:05 2
Футбол
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 23:31 2
Теннис
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 00:59 15
Теннис
Футболист, который вернулся в Динамо, провел первый матч в сезоне 2025/26
17.04.2026, 11:29
Футбол
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
18.04.2026, 17:25 44
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем