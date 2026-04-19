ДЕ РОССИ: «Являюсь ли я лидером в Дженоа? Нет. Лидер – это Малиновский»
Тренер итальянского клуба отметил украинского хавбека
Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси ответил на вопрос журналиста, считает ли он себя лидером своей команды.
«Я думаю, что лидерами команды являются Малиновский и Френдруп, а также многие другие игроки, которые двигали повозку вперед. Я чувствую себя отлично среди этих ребят, в этом городе и в этой команде. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чего мы добьемся, а именно остаться в Серии А.
Я тысячу раз говорил, что счастлив здесь и что у меня есть амбиции. И когда я это говорю, я имею в виду не мадридский Реал в июне, а улучшение того, что я сделал в этом году», – цитирует Де Росси Tuttomercatoweb.
Сообщалось, что журналист ESPN Леонардо Бертоцци восхитился суперголом Малиновского.
