19 апреля 2026, 12:57 | Обновлено 19 апреля 2026, 12:59
ДЕ РОССИ: «Являюсь ли я лидером в Дженоа? Нет. Лидер – это Малиновский»

Тренер итальянского клуба отметил украинского хавбека

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси ответил на вопрос журналиста, считает ли он себя лидером своей команды.

«Я думаю, что лидерами команды являются Малиновский и Френдруп, а также многие другие игроки, которые двигали повозку вперед. Я чувствую себя отлично среди этих ребят, в этом городе и в этой команде. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чего мы добьемся, а именно остаться в Серии А.

Я тысячу раз говорил, что счастлив здесь и что у меня есть амбиции. И когда я это говорю, я имею в виду не мадридский Реал в июне, а улучшение того, что я сделал в этом году», – цитирует Де Росси Tuttomercatoweb.

Сообщалось, что журналист ESPN Леонардо Бертоцци восхитился суперголом Малиновского.

чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Руслан Малиновский Даниэле Де Росси Мортен Френдруп
Антон Романенко Источник: Tuttomercatoweb
Повага Де Россі за такі слова.!!! Наразі небагато тренерів, хто може так сказати.!!
