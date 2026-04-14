  «Для него нет расстояния». Журналист ESPN восхитился голом Малиновского
Италия
14 апреля 2026, 23:39 |
«Для него нет расстояния». Журналист ESPN восхитился голом Малиновского

Леонардо Бертоцци оценил безумный удар украинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Журналист Леонардо Бертоцци отреагировал на гол украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского в ворота «Сассуоло» в матче 32-го тура итальянской Серии А.

Сотрудник ESPN опубликовал в Twitter видео с результативным ударом из-за пределов штрафной площадки в исполнении 32-летнего полузащитника. Ролик Бертоцци прокомментировал словами: «Для Руслана Малиновского расстояние не является препятствием».

В текущем сезоне украинский полузащитник сыграл в составе «Дженоа» 31 матч. В них Руслан отличился шестью забитыми голами и тремя результативными передачами.

Сообщалось, что «Дженоа» подготовил Малиновскому новый контракт.

Антон Романенко
