«Для него нет расстояния». Журналист ESPN восхитился голом Малиновского
Леонардо Бертоцци оценил безумный удар украинца
Журналист Леонардо Бертоцци отреагировал на гол украинского полузащитника «Дженоа» Руслана Малиновского в ворота «Сассуоло» в матче 32-го тура итальянской Серии А.
Сотрудник ESPN опубликовал в Twitter видео с результативным ударом из-за пределов штрафной площадки в исполнении 32-летнего полузащитника. Ролик Бертоцци прокомментировал словами: «Для Руслана Малиновского расстояние не является препятствием».
В текущем сезоне украинский полузащитник сыграл в составе «Дженоа» 31 матч. В них Руслан отличился шестью забитыми голами и тремя результативными передачами.
Сообщалось, что «Дженоа» подготовил Малиновскому новый контракт.
