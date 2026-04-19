  4. Пономарев выступил с заявлением после сенсационного поражения ЛНЗ от Колоса
Украина. Премьер лига
19 апреля 2026, 08:54 | Обновлено 19 апреля 2026, 09:10
Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после сенсационного поражения своей команды от Колоса (0:1) в матче 24 тура УПЛ.

– Игра с самого начала так сложилась. Мы пропустили уже на 7-й минуте необязательный гол по ошибке. Потом «Колос» уже играл по результату, мы, к сожалению, не смогли выйти вперед. «Колос» – сложный соперник для всех команд, не только для нас.

Все команды теряют очки в чемпионате, потому нет ничего удивительного. Нужно просто анализировать свои игры, в следующих играх не допускать таких ошибок и набирать свои баллы.

– Еще до того, как отменили гол вашей команды, у вас не было какой-то радости на лице. Вы уже в тот момент понимали, что все-таки его не засчитают?

– Да я ничего не понимал, потому что пока смотрят ВАР, трудно сказать, чистый гол или нечистый. Если отменили – значит правильно отменили. Я не смотрел этот момент, но говорят, что было небольшое положение вне игры.

– Во 2-м тайме вы начали активно использовать замены. Это была реакция от вас на игру, которую показывала ваша команда?

– Конечно. Нам нужно было сравнивать счет, и мы из схемы 3-5-2 перешли на более атакующую схему 4-3-3. Хотели улучшить действия в атаке, но нам не удалось забить гол.

– Следующий соперник тоже довольно непрост – «Металлист 1925». Над чем крайне важно команде поработать, исходя из сегодняшнего матча, чтобы в следующем не допускать таких ошибок, как сегодня?

– Но все соперники сложные – или «Металлист 1925», или «Колос», или любая другая команда. Нет разницы, к каждой команде нужно готовиться.

Никакую команду нельзя недооценивать, особенно на финише сезона, потому что каждая команда решает свои турнирные задания. Каждый матч из оставшихся шести будет непростым, поэтому нужно готовиться к каждому матчу, – сказал Пономарев.

По теме:
Роман ГРИГОРЧУК: «Уже утром было ощущение, что все не так»
Кривбасс – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Тренер Колоса пояснил сенсацию в матче проти ЛНЗ: «Будем штрафовать его»
Виталий Пономарев ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - ЛНЗ чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь Костюк заявил о создании новой команды
Футбол | 19 апреля 2026, 06:02 1
Игорь Костюк заявил о создании новой команды
Игорь Костюк заявил о создании новой команды

Тренер – о матче с «Зарей»

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
Футбол | 18 апреля 2026, 15:01 51
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера

Донецкий клуб и бразильский «Атлетико Паранаэнсе» договорились о переходе Бруниньо

Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Футбол | 18.04.2026, 08:10
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Футбол | 18.04.2026, 07:34
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
ФОТО. Дочь Моуриньо впечатлила своей красотой на фестивале
Футбол | 19.04.2026, 00:00
ФОТО. Дочь Моуриньо впечатлила своей красотой на фестивале
ФОТО. Дочь Моуриньо впечатлила своей красотой на фестивале
Популярные новости
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
В УАФ выбрали главного кандидата на замену Реброва. Это не Маркевич
17.04.2026, 08:41 16
Футбол
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
18.04.2026, 17:49 47
Теннис
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
17.04.2026, 18:02 1
Теннис
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
Костюк дожала 36-ю ракетку мира и пробилась в полуфинал WTA 250 в Руане
17.04.2026, 20:45 17
Теннис
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
18.04.2026, 07:02 1
Футбол
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
18.04.2026, 10:28 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Буковина вышла в УПЛ
18.04.2026, 19:59 13
Футбол
