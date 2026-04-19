Пономарев выступил с заявлением после сенсационного поражения ЛНЗ от Колоса

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев поделился эмоциями после сенсационного поражения своей команды от Колоса (0:1) в матче 24 тура УПЛ.

– Игра с самого начала так сложилась. Мы пропустили уже на 7-й минуте необязательный гол по ошибке. Потом «Колос» уже играл по результату, мы, к сожалению, не смогли выйти вперед. «Колос» – сложный соперник для всех команд, не только для нас.

Все команды теряют очки в чемпионате, потому нет ничего удивительного. Нужно просто анализировать свои игры, в следующих играх не допускать таких ошибок и набирать свои баллы.

– Еще до того, как отменили гол вашей команды, у вас не было какой-то радости на лице. Вы уже в тот момент понимали, что все-таки его не засчитают?

– Да я ничего не понимал, потому что пока смотрят ВАР, трудно сказать, чистый гол или нечистый. Если отменили – значит правильно отменили. Я не смотрел этот момент, но говорят, что было небольшое положение вне игры.

– Во 2-м тайме вы начали активно использовать замены. Это была реакция от вас на игру, которую показывала ваша команда?

– Конечно. Нам нужно было сравнивать счет, и мы из схемы 3-5-2 перешли на более атакующую схему 4-3-3. Хотели улучшить действия в атаке, но нам не удалось забить гол.

– Следующий соперник тоже довольно непрост – «Металлист 1925». Над чем крайне важно команде поработать, исходя из сегодняшнего матча, чтобы в следующем не допускать таких ошибок, как сегодня?

– Но все соперники сложные – или «Металлист 1925», или «Колос», или любая другая команда. Нет разницы, к каждой команде нужно готовиться.

Никакую команду нельзя недооценивать, особенно на финише сезона, потому что каждая команда решает свои турнирные задания. Каждый матч из оставшихся шести будет непростым, поэтому нужно готовиться к каждому матчу, – сказал Пономарев.