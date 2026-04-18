«Слишком много секса»: фаны Барсы обвиняют девушку в спаде формы лидера

Фанаты «Барселоны» активно обсуждают форму Педри, которая, по их мнению, в последнее время немного снизилась.

В соцсетях появились многочисленные комментарии, где причиной спада называют личную жизнь футболиста и его отношения с моделью Алехандрой Дортой.

«Скучаю по одинокому Педри», «Слишком много с*кса сделало его медленным», «Он уже не тот» – подобные сообщения активно распространяются среди фанатов.

Впрочем, такая теория выглядит сомнительной: пара встречается еще с октября, и тогда никаких проблем с игрой Педри не наблюдалось.

Гораздо более логичное объяснение – усталость после интенсивного сезона и высокая нагрузка, которая влияет на форму игрока.