В Реале приняли окончательное решение по судьбе Арбелоа

Испанский специалист Альваро Арбелоа покинет пост главного тренера мадридского «Реала» по окончанию сезона. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 43-летний коуч покинет клуб по окончании сезона. Он не оправдал доверия руководства мадридского гранда.

«Реал» с 70 очками идет на втором месте турнирной таблицы чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на девять пунктов. Из Лиги чемпионов «сливочные» вылетели от «Баварии».

Ранее сообщалось о том, что игроку «Реала» диагностировали проблемы с желудком.