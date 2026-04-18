Италия18 апреля 2026, 21:03 | Обновлено 18 апреля 2026, 21:07
153
0
В Италии почти определился чемпион. Наполи проиграл на своем поле
Лацио выиграл в Неаполе
Наполи в матче чемпионата Италии на своем поле проиграл Лацио со счетом 0:2 и полностью открыл Интеру дорогу к чемпионскому титулу.
Миланская команда в своем матче выиграла и набрала 78 очков. У неаполитанской команды осталось второе место и 66 пунктов.
Обеим командам осталось сыграть по пять туров.
Чемпионат Италии. 33-й тур
Наполи – Лацио 0:2
Голы: Кансельери, 6, Башич, 57
Удинезе – Парма 0:1
Гол: Элфеге, 51
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
16.04.2026, 19:31 64
17.04.2026, 09:05
17.04.2026, 08:41 16
16.04.2026, 21:40 90
18.04.2026, 08:10 26
17.04.2026, 15:20 16
18.04.2026, 07:34 35
18.04.2026, 00:59 15