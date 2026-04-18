Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 апреля 2026, 21:03 | Обновлено 18 апреля 2026, 21:07
В Италии почти определился чемпион. Наполи проиграл на своем поле

Лацио выиграл в Неаполе

Getty Images/Global Images Ukraine

Наполи в матче чемпионата Италии на своем поле проиграл Лацио со счетом 0:2 и полностью открыл Интеру дорогу к чемпионскому титулу.

Миланская команда в своем матче выиграла и набрала 78 очков. У неаполитанской команды осталось второе место и 66 пунктов.

Обеим командам осталось сыграть по пять туров.

Чемпионат Италии. 33-й тур

Наполи – Лацио 0:2
Голы: Кансельери, 6, Башич, 57

Удинезе – Парма 0:1
Гол: Элфеге, 51

Турнирная таблица

Нико ПАС: «Возвращение в Реал? Не хочу думать об этом»
Рома – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игрок Интера установил национальный бомбардирский рекорд в Серии А
Иван Зинченко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
Футбол | 18 апреля 2026, 15:01 46
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании талантливого бразильского вингера

Донецкий клуб и бразильский «Атлетико Паранаэнсе» договорились о переходе Бруниньо

Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Футбол | 18 апреля 2026, 10:28 6
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии
Реал принял решение по Лунину после поражения от Баварии

Украинец может покинуть клуб

Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Теннис | 18.04.2026, 17:49
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Будет украинское дерби! Подрез без борьбы вышла в финал WTA 250 в Руане
Реал нашел виновного в вылете из Лиги чемпионов. Это была месть
Футбол | 18.04.2026, 20:37
Реал нашел виновного в вылете из Лиги чемпионов. Это была месть
Реал нашел виновного в вылете из Лиги чемпионов. Это была месть
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
Футбол | 18.04.2026, 07:02
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
