В Италии почти определился чемпион. Наполи проиграл на своем поле

Наполи в матче чемпионата Италии на своем поле проиграл Лацио со счетом 0:2 и полностью открыл Интеру дорогу к чемпионскому титулу.

Миланская команда в своем матче выиграла и набрала 78 очков. У неаполитанской команды осталось второе место и 66 пунктов.

Обеим командам осталось сыграть по пять туров.

Чемпионат Италии. 33-й тур

Наполи – Лацио 0:2

Голы: Кансельери, 6, Башич, 57

Удинезе – Парма 0:1

Гол: Элфеге, 51

Турнирная таблица