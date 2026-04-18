Не ко времени. Бенфика отложила переговоры с Моуринью о новом контракте
Президент клуба Руй Кошта просит не торопить события
Лиссабонская «Бенфика» на сегодняшний день не рассматривает вариант продления контракта с главным тренером Жозе Моуриньо, действующее соглашение которого рассчитано до лета 2027 года.
Президент Руй Кошта на данный момент не считает это вопрос важной темой для обсуждения.
«Орлы» планируют начать переговоры с тренером в случае успешных результатов в сезоне 2026/27.
Жозе готов продолжить сотрудничество с «Бенфикой» тогда, когда этого потребует сам клуб.
«Если «Бенфика» захочет продлить контракт, я также его продлю без каких-либо оговорок», – сказал Жозе.
Моуринью вернулся в «Бенфику» в сентябре 2025 года после своего первого периода в 2000-м. За время второй каденции Жозе провёл во главе команды 40 матчей (24 победы, 8 ничьих, 8 поражений).
В турнирной таблице чемпионата Португалии «Бенфика» занимает третье место (69 очков). Отставание от первой позиции составляет семь очков.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сорана Кырстя отказалась от полуфинального поединка против Вероники
Донецкий клуб и бразильский «Атлетико Паранаэнсе» договорились о переходе Бруниньо