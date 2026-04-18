  4. Не ко времени. Бенфика отложила переговоры с Моуринью о новом контракте
18 апреля 2026, 22:24 | Обновлено 18 апреля 2026, 22:28
Не ко времени. Бенфика отложила переговоры с Моуринью о новом контракте

Президент клуба Руй Кошта просит не торопить события

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Лиссабонская «Бенфика» на сегодняшний день не рассматривает вариант продления контракта с главным тренером Жозе Моуриньо, действующее соглашение которого рассчитано до лета 2027 года.

Президент Руй Кошта на данный момент не считает это вопрос важной темой для обсуждения.

«Орлы» планируют начать переговоры с тренером в случае успешных результатов в сезоне 2026/27.

Жозе готов продолжить сотрудничество с «Бенфикой» тогда, когда этого потребует сам клуб.

«Если «Бенфика» захочет продлить контракт, я также его продлю без каких-либо оговорок», – сказал Жозе.

Моуринью вернулся в «Бенфику» в сентябре 2025 года после своего первого периода в 2000-м. За время второй каденции Жозе провёл во главе команды 40 матчей (24 победы, 8 ничьих, 8 поражений).

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Бенфика» занимает третье место (69 очков). Отставание от первой позиции составляет семь очков.

Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу Руй Кошта (футболист) продление контракта
Андрей Витренко Источник: Record.pt
