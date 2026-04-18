  4. КРУПСКИЙ: «Металлист 1925 хочет побороться за медали, почему бы и нет?»
18 апреля 2026, 19:53 |
КРУПСКИЙ: «Металлист 1925 хочет побороться за медали, почему бы и нет?»

Защитник «Металлиста 1925» Илья Крупский оценил игру с «Кудровкой»

18 апреля 2026, 19:53 |
360
0
КРУПСКИЙ: «Металлист 1925 хочет побороться за медали, почему бы и нет?»
ФК Металлист 1925. Илья Крупский

Защитник «Металлиста 1925» Илья Крупский эксклюзивно для Sport.ua после победы над «Кудровкой» (1:0) назвал цель команды на концовку сезона.

– Вы сегодня вышли только на замену. Это из-за ротации или из-за повреждения?

– В матче с «Вересом» получил небольшое повреждение и думал, что вообще сегодня не сыграю. Но матч так сложился, что нужно было выйти на поле.

– Как оцените игру «Кудровки»?

– Трудная игра. Всегда сложно играть, не скажу с аутсайдером, но с командой, которая находится ниже в таблице. Такие соперники закрываются и не дают нам особенно свободно работать с мячом. Нам нужно было сегодня взламывать оборону, что нам не удавалось в первом тайме. После перерыва удалось. Слава богу, смогли победить и набрать зачетные балы.

– Как оцените свою игру сегодня?

– Не было так много времени. В этом матче от простоты. Слава богу, сыграли на ноль и победили.

– Вы дожали соперника и вернули себе четвертое место в таблице. Насколько вам важен этот результат?

– Очень важен, хотим побороться за медали, почему бы и нет? Будем для этого делать все возможное.

Илья Крупский вышел на замену на 60-й минуте матча. Его команда идет на четвертом месте с отставанием в два очка от топ-тройки.

Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
