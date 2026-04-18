Даниил ВАРАКУТА: «Новое сочетание защитников Металлиста 1925? Вообще супер»

Вратарь «Металлиста 1925» Даниил Варакута эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал игру с «Кудровкой» в 24-м туре чемпионата Украины (1:0).

– Довольны ли вы результатом матча?

– Да, довольны. Хотелось забить быстрее, но победа – это самое главное.

– Ваша команда здорово играет в обороне в этом году и только раз пропустила, и то с пенальти от «Шахтера». В чем секрет?

– Дисциплина и постоянный труд.

– У вас сегодня был хороший сейв после удара Евгения Морозко. Как вам удалось выручить?

– Да, был хороший удар, мяч летел по необычной траектории, но отразил и сделал свою работу.

– Как вам сегодняшний соперник?

– Они хорошо оборонялись и достаточно дисциплинированно. У нас было много угловых, много стандартов и подач, но смогли все же забить с игры. Хорошая игра в обороне у «Кудровки».

– Из-за ротации у вас обновилась четверка обороны. Как вам работать с таким сочетанием защитников?

– Да вообще супер.

В девяти матчах этого года «Металлист 1925» пропустил всего один гол – с пенальти от «Шахтера». Сегодня из-за дисквалификации не вышел на поле Артем Шабанов, также в стартовый состав не попал Илья Крупский.