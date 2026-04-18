БАРТУЛОВИЧ: «Очень важная победа в психологическом плане, в эмоциональном»

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович, эксклюзивно для Sport.ua, оценил победу над «Кудровкой» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Украины.

– Выполнили ли ваши ребята план на игру?

– Конечно, если выиграли, значит, выполнили план на игру и, самое главное, набрали три очка в сегодняшнем матче. Да, тяжелый матч, но для нас важна победа.

– «Кудровка» идет внизу турнирной таблицы, но уверенно отражала атаки вашей команды. Как оценить игру соперника?

– А для чего мне оценивать игру соперника? Я могу говорить о своей команде.

– Вы снова на четвертом месте в таблице и имеете шанс выиграть Кубок. Насколько эта победа над «Кудровкой» важна для вас?

– Очень важна в психологическом плане, в эмоциональном. Мы двигаемся вперед, но вся борьба впереди. Всё будет интересно.

Единственный гол в компенсированное время забил Кристиан Мба.