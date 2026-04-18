Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАРТУЛОВИЧ: «Очень важная победа в психологическом плане, в эмоциональном»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2026, 18:40 | Обновлено 18 апреля 2026, 19:04
305
1

БАРТУЛОВИЧ: «Очень важная победа в психологическом плане, в эмоциональном»

Младен Бартулович доволен результатом игры с «Кудровкой»

18 апреля 2026, 18:40 | Обновлено 18 апреля 2026, 19:04
305
1 Comments
БАРТУЛОВИЧ: «Очень важная победа в психологическом плане, в эмоциональном»
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Главный тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович, эксклюзивно для Sport.ua, оценил победу над «Кудровкой» (1:0) в матче 24-го тура чемпионата Украины.

– Выполнили ли ваши ребята план на игру?

– Конечно, если выиграли, значит, выполнили план на игру и, самое главное, набрали три очка в сегодняшнем матче. Да, тяжелый матч, но для нас важна победа.

– «Кудровка» идет внизу турнирной таблицы, но уверенно отражала атаки вашей команды. Как оценить игру соперника?

– А для чего мне оценивать игру соперника? Я могу говорить о своей команде.

– Вы снова на четвертом месте в таблице и имеете шанс выиграть Кубок. Насколько эта победа над «Кудровкой» важна для вас?

– Очень важна в психологическом плане, в эмоциональном. Мы двигаемся вперед, но вся борьба впереди. Всё будет интересно.

Единственный гол в компенсированное время забил Кристиан Мба.

По теме:
Младен Бартулович Металлист 1925 Кудровка Металлист 1925 - Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига эксклюзив
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Так тримати, фізрук! Трохи не дотерпіла Кудрівка. Щоб ти тоді отому кучерявому з чікой розказував?  Гри як не було, так і не буде. А отой ваш баптістела взагалі якийсь дурник. Купила мама коника….
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем