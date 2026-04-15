Бартулович о доигровке Металлистом 1925 матча УПЛ: «Бог все видит»
Тренер оценил разгромную победу
Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович оценил победу 4:0 в матче-доигровке УПЛ против Вереса.
«Рады, что судьба матча решилась на поле. Конечно, довольны результатом, игроки настроились. Бог все видит».
«Хет-трик Итодо? Он такой парень, что тяжело понять, каким он будет, в каком настроении. Сегодня был в хорошем настроении и решил судьбу матча. Он может много забивать».
«График? Насыщенный календарь, будет ротация. Я доволен тем, как ребята работают и используют свои шансы. У нас хорошая атмосфера. Медали УПЛ? Шаг за шагом идем, дальше – Кудровка, настраиваться будем серьезно», – сказал Бартулович.
Игра должна была состояться в декабре, но из-за проблем с электричеством на стадионе встречу перенесли.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
