  4. Бартулович о доигровке Металлистом 1925 матча УПЛ: «Бог все видит»
15 апреля 2026, 20:15 | Обновлено 15 апреля 2026, 20:40
Бартулович о доигровке Металлистом 1925 матча УПЛ: «Бог все видит»

Тренер оценил разгромную победу

ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович оценил победу 4:0 в матче-доигровке УПЛ против Вереса.

«Рады, что судьба матча решилась на поле. Конечно, довольны результатом, игроки настроились. Бог все видит».

«Хет-трик Итодо? Он такой парень, что тяжело понять, каким он будет, в каком настроении. Сегодня был в хорошем настроении и решил судьбу матча. Он может много забивать».

«График? Насыщенный календарь, будет ротация. Я доволен тем, как ребята работают и используют свои шансы. У нас хорошая атмосфера. Медали УПЛ? Шаг за шагом идем, дальше – Кудровка, настраиваться будем серьезно», – сказал Бартулович.

Игра должна была состояться в декабре, но из-за проблем с электричеством на стадионе встречу перенесли.

