  4. ВИДЕО. Оружие от гола. Чайки сорвали атаку команды в Австралии
18 апреля 2026, 19:59 | Обновлено 18 апреля 2026, 20:00
Вероятно, «Мельбурн Викторы» нашли новую схему обороны

Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля в матче 25-го тура австралийской лиги произошел курьезный эпизод: чайки попытались сорвать поединок между «Мельбурн Виктори» и «Ньюкасл Джетс».

В компенсированное арбитром время при счете 2:2 игроки «Ньюкасл Джетс» получили возможность вырвать победу в гостях.

Неожиданно птицы слетелись в одну точку и помешали гостям спокойно разыграть штрафной.

Наглости чаек не было предела: они не улетели с места событий и впоследствии еще и сорвали потенциальную голевую возможность гостей.

Благодаря птицам «Мельбурн Виктори» удержал ничью и избежал поражения перед своими болельщиками.

Андрей Витренко Sport.ua
