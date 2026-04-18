ВИДЕО. Оружие от гола. Чайки сорвали атаку команды в Австралии

17 апреля в матче 25-го тура австралийской лиги произошел курьезный эпизод: чайки попытались сорвать поединок между «Мельбурн Виктори» и «Ньюкасл Джетс».

В компенсированное арбитром время при счете 2:2 игроки «Ньюкасл Джетс» получили возможность вырвать победу в гостях.

Неожиданно птицы слетелись в одну точку и помешали гостям спокойно разыграть штрафной.

Наглости чаек не было предела: они не улетели с места событий и впоследствии еще и сорвали потенциальную голевую возможность гостей.

Благодаря птицам «Мельбурн Виктори» удержал ничью и избежал поражения перед своими болельщиками.

🔴 Seagulls invaded the pitch during a match in the Australian League.