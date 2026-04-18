ВИДЕО. Оружие от гола. Чайки сорвали атаку команды в Австралии
Вероятно, «Мельбурн Викторы» нашли новую схему обороны
17 апреля в матче 25-го тура австралийской лиги произошел курьезный эпизод: чайки попытались сорвать поединок между «Мельбурн Виктори» и «Ньюкасл Джетс».
В компенсированное арбитром время при счете 2:2 игроки «Ньюкасл Джетс» получили возможность вырвать победу в гостях.
Неожиданно птицы слетелись в одну точку и помешали гостям спокойно разыграть штрафной.
Наглости чаек не было предела: они не улетели с места событий и впоследствии еще и сорвали потенциальную голевую возможность гостей.
Благодаря птицам «Мельбурн Виктори» удержал ничью и избежал поражения перед своими болельщиками.
🔴 Seagulls invaded the pitch during a match in the Australian League.pic.twitter.com/HzYm5FkM4S— Universal News (@universalnewsx) April 18, 2026
Imagine being surrounded by seagulls during a free kick 🐦— ESPN FC (@ESPNFC) April 18, 2026
Unreal scenes from the Australia A-League 😂 pic.twitter.com/bcVlXfh02V
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сорана Кырстя отказалась от полуфинального поединка против Вероники
Список возглавил Гарри Кейн