18 апреля 2026, 19:45
242
0

Кто заберет трофей? Букмекеры назвали фаворита финала Кубка Испании

Лучшие шансы у Атлетико Мадрид

18 апреля 2026, 19:45 |
242
0
Кто заберет трофей? Букмекеры назвали фаворита финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 апреля 2026 года, состоится финал Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Реал Сосьедад».

В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу «Атлетико» в турнире составляет 1,44. На успех «Реал Сосьедад» дают показатель 2,71.

Матч состоится в Севилье на стадионе «Эстадио де Ла Картуха». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Названы составы Атлетико и Реал Сосьедад на финал Кубка Испании
Где смотреть финал Кубка Испании Атлетико – Реал Сосьедад
Полиция Макао раскрыла схему отмывания денег через казино
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Италии почти определился чемпион. Наполи проиграл на своем поле
Футбол | 18 апреля 2026, 20:56 0
В Италии почти определился чемпион. Наполи проиграл на своем поле
В Италии почти определился чемпион. Наполи проиграл на своем поле

Лацио выиграл в Неаполе

Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Футбол | 18 апреля 2026, 07:34 35
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью

Георгий может перейти в «Сельту»

Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Бокс | 18.04.2026, 01:32
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
Известный боксер: «Усик? Он его просто разберет на части»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
Футбол | 18.04.2026, 07:02
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
ЛЕОНЕНКО: «Это самое страшное, кто вообще доверил ему такой матч»
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Теннис | 18.04.2026, 17:38
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Костюк с разгромом ворвалась в финал турнира WTA 250 в Руане и ждет Подрез
Популярные новости
В УЕФА выступили с заявлением после выхода Шахтера в полуфинал ЛК
В УЕФА выступили с заявлением после выхода Шахтера в полуфинал ЛК
16.04.2026, 22:17
Футбол
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
17.04.2026, 09:05
Бокс
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
18.04.2026, 05:05 2
Футбол
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик узнал свое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.04.2026, 23:51 1
Бокс
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
Леоненко не сдержал эмоций после четырех пропущенных Луниным от Баварии
17.04.2026, 08:05 2
Футбол
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
17.04.2026, 18:05 58
Теннис
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
16.04.2026, 19:31 64
Теннис
