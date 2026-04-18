Кто заберет трофей? Букмекеры назвали фаворита финала Кубка Испании

В субботу, 18 апреля 2026 года, состоится финал Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и «Реал Сосьедад».

В день матча букмекеры обновили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коэффициент на победу «Атлетико» в турнире составляет 1,44. На успех «Реал Сосьедад» дают показатель 2,71.

Матч состоится в Севилье на стадионе «Эстадио де Ла Картуха». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.