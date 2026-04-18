Шовковский принял решение относительно будущего. Есть интерес
Тренер хочет продолжить карьеру
Бывший тренер и футболист киевского «Динамо» Александр Шовковский после ухода с поста наставника киевлян решил продолжить тренерскую карьеру и уже признался, что по этому вопросу ведется диалог и есть интерес.
«Готов ли я работать дальше? Да. Я веду переговоры, есть интерес, и этот процесс продолжается. Я уделяю этому много внимания и рассматриваю возможность работы в международной среде.
Будет ли это украинский клуб или европейский – покажет время. В футболе все решается через конкретные договоренности и общее видение», – сказал Шовковский.
