Шовковский принял решение относительно будущего. Есть интерес

Бывший тренер и футболист киевского «Динамо» Александр Шовковский после ухода с поста наставника киевлян решил продолжить тренерскую карьеру и уже признался, что по этому вопросу ведется диалог и есть интерес.

«Готов ли я работать дальше? Да. Я веду переговоры, есть интерес, и этот процесс продолжается. Я уделяю этому много внимания и рассматриваю возможность работы в международной среде.

Будет ли это украинский клуб или европейский – покажет время. В футболе все решается через конкретные договоренности и общее видение», – сказал Шовковский.