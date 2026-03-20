Александр ШОВКОВСКИЙ: «Я не понимал, почему он играет за Динамо»

Бывший вратарь «Динамо» Александр Шовковский вспомнил конкуренцию со Станиславом Богушем.

«2008 год. В команду приходит Юрий Семин, я начинаю как основной игрок. Мы играем со «Спартаком» за выход в Лигу чемпионов, выигрываем 4:1 на выезде. Возвращаемся, у нас матч чемпионата Украины, взяли Стаса Богуша.

Сёмин ставит его, а потом ставит его на домашний матч со «Спартаком», где мы тоже выигрываем 4:1. Богуш начинает играть, и я не понимаю, почему он играет за «Динамо», а не я», – рассказал Шовковский.