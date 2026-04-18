Рыбакина и Андреева определили вторую финалистку пятисотника в Штутгарте
Елена в двух сетах переиграла Мирру и поборется за трофей турнира WTA 500 в Германии
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) пробилась в финал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
В полуфинале казахстанка в двух сетах переиграла «нейтральную» Мирру Андрееву (WTA 9) за 1 час и 19 минут.
WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/2 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Мирра Андреева [6] – 7:5, 6:1
Рыбакина провела пятое очное противостояние против Андреевой и одержала вторую победу.
Елена проведет 25-й финал в карьере на уровне Тура и третий в сезоне. На счету Рыбакиной 12 трофеев.
В решающем поединке Штутгарта Рыбакина поборется с чешкой Каролиной Муховой, которая в полуфинале прошла украинку Элину Свитолину.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После большого матча велик риск оступиться
Украинец может покинуть клуб
