  4. Рыбакина и Андреева определили вторую финалистку пятисотника в Штутгарте
18 апреля 2026, 19:22 | Обновлено 18 апреля 2026, 19:30
Рыбакина и Андреева определили вторую финалистку пятисотника в Штутгарте

Елена в двух сетах переиграла Мирру и поборется за трофей турнира WTA 500 в Германии

Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) пробилась в финал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В полуфинале казахстанка в двух сетах переиграла «нейтральную» Мирру Андрееву (WTA 9) за 1 час и 19 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт в помещении, 1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [1] – Мирра Андреева [6] – 7:5, 6:1

Рыбакина провела пятое очное противостояние против Андреевой и одержала вторую победу.

Елена проведет 25-й финал в карьере на уровне Тура и третий в сезоне. На счету Рыбакиной 12 трофеев.

В решающем поединке Штутгарта Рыбакина поборется с чешкой Каролиной Муховой, которая в полуфинале прошла украинку Элину Свитолину.

Даниил Агарков
Звичайно за дрозофілку, але їй буде набагато важче, чим з Еліною. Хіба що воду скаламутить)
Вся Україна в фіналі буде вболівати за представницю країни ЄС і НАТО Чехії
А за перефарбовану оркиню під прапором країни-члена ОДКБ та одного з головних логістичних союзників параші буде глорити лише Forcer Petya, який знаходить в сельодці якусь зрозумілу лише йому одному "чарівність"
Риба проти Мухи, ото фінальчик!))
