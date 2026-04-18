Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Василий БАРАНОВ: «Динамо и Шахтер не могли их обыграть, а мы рангом ниже»
Украина. Премьер лига
18 апреля 2026, 19:04
57
0

Василий БАРАНОВ: «Динамо и Шахтер не могли их обыграть, а мы рангом ниже»

Василий Баранов доволен самоотдачей своих футболистов

ФК Кудровка. Василий Баранов

Старший тренер «Кудровки» Василий Баранов, эксклюзивно для Sport.ua, дал оценку игре команды в матче с «Металлистом 1925» (0:1).

– Ваша команда очень хорошо играла сегодня. Вы считаете результат несправедливым?

– Как сказать «несправедливый»… если пропустили. «Металлист 1925» тоже хотел забить, но если не ошибаюсь, второй удар в створ ворот, и сразу гол. Трудно пропускать на последних минутах. Сегодня скажу ребятам спасибо за отношение и тот труд, который на поле продемонстрировали.

– Как и в игре с «Кривбассом», вы снова пропустили в концовке. После этого гола игроки просто рухнули на траву без сил. Бросалось в глаза, как им был нужен этот результат. У вас есть претензии по самоотдаче?

– Я им сказал, что сегодня, что с «Кривбассом» по самоотдаче язык не повернется в их сторону что-то сказать. Они играли так, как могли играть. Мы соперничали с качественным соперником. «Динамо» Киев не могло их победить, «Шахтер». Они на равных сражаются с этими командами, а мы на сегодняшний день рангом ниже. Ребята терпели. В конце матча соперник прибавил сил и выпустил игроков, которым планировал дать отдых. Но мы сделали так, что «Металлист 1925» выпустил этих игроков. Они, возможно, прибавили в качестве и давлении на наши ворота. Но у нас тоже были хорошие моменты в концовке. Очень опасный стандарт, из которого могли что-то выжать.

– «Металлист 1925» вас чем-то удивил?

– Нет, ничем, мы понимали, как они будут играть и во что. Мы хотели противопоставить что-то их лучшим качествам, более или менее получалось, использовали свободные зоны, но не до конца. Пытались играть не только в защите. Возможно, больше сегодня в среднем блоке, но пытались выбегать в контратаки и какое-то давление оказывать на позиции соперника.

– Можно будет что-то улучшить в игре?

– Да конечно, какая бы ни была игра – выигрышная или проигрышная – всегда есть что улучшить.

– Эти результаты давят на игроков эмоционально, справятся ли они в конце сезона?

– Я считаю, что мы крепкая команда, крепкая коллективом. Сейчас, конечно, затянулась досадная серия по поражениям. Хотя мы и играем следующую игру с «Шахтером», ничего. Этот характер, который есть у команды, думаю, на нем мы выполним необходимые условия, чтобы остаться в Премьер-лиге.

«Кудровка» остается в зоне стыковых матчей после поражения в Житомире, харьковчане вернулись на четвертую строчку.

По теме:
Вырвали победу. Черноморец в конце матча дожал Пробой
БАРТУЛОВИЧ: «Очень важная победа в психологическом плане, в эмоциональном»
Тренер Кудровки: «Им Динамо забить не может... А мы останемся в УПЛ»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Кудровка Металлист 1925 - Кудровка Василий Баранов эксклюзив
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 17 апреля 2026, 18:05 58
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане
Подрез выбила 64-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA 250 в Руане

Вероника продолжает удивлять! На этот раз юная украинка переиграла Кэти Бултер

Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 18 апреля 2026, 00:59 15
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте

Элина в четвертьфинале разобралась с Носковой и далее встретится с Муховой

Игрок Реала попал в больницу. Потерял уже 6 кг
Футбол | 18.04.2026, 17:48
Игрок Реала попал в больницу. Потерял уже 6 кг
Игрок Реала попал в больницу. Потерял уже 6 кг
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 17.04.2026, 23:31
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Теннис | 18.04.2026, 17:25
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Свитолина проиграла Муховой и не сумела выйти в финал WTA 500 в Штутгарте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва
18.04.2026, 08:10 25
Футбол
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
16.04.2026, 21:40 90
Футбол
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте
16.04.2026, 16:37 3
Теннис
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определен соперник Шахтера в полуфинале
17.04.2026, 06:23 7
Футбол
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
17.04.2026, 04:05 2
Бокс
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
Бенфика нашла новый клуб для Судакова, которого выгоняет Моуринью
18.04.2026, 07:34 35
Футбол
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
С кем сыграет Шахтер? Обновленная сетка плей-офф Лиги конференций
16.04.2026, 21:41 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем