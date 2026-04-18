Василий БАРАНОВ: «Динамо и Шахтер не могли их обыграть, а мы рангом ниже»

Старший тренер «Кудровки» Василий Баранов, эксклюзивно для Sport.ua, дал оценку игре команды в матче с «Металлистом 1925» (0:1).

– Ваша команда очень хорошо играла сегодня. Вы считаете результат несправедливым?

– Как сказать «несправедливый»… если пропустили. «Металлист 1925» тоже хотел забить, но если не ошибаюсь, второй удар в створ ворот, и сразу гол. Трудно пропускать на последних минутах. Сегодня скажу ребятам спасибо за отношение и тот труд, который на поле продемонстрировали.

– Как и в игре с «Кривбассом», вы снова пропустили в концовке. После этого гола игроки просто рухнули на траву без сил. Бросалось в глаза, как им был нужен этот результат. У вас есть претензии по самоотдаче?

– Я им сказал, что сегодня, что с «Кривбассом» по самоотдаче язык не повернется в их сторону что-то сказать. Они играли так, как могли играть. Мы соперничали с качественным соперником. «Динамо» Киев не могло их победить, «Шахтер». Они на равных сражаются с этими командами, а мы на сегодняшний день рангом ниже. Ребята терпели. В конце матча соперник прибавил сил и выпустил игроков, которым планировал дать отдых. Но мы сделали так, что «Металлист 1925» выпустил этих игроков. Они, возможно, прибавили в качестве и давлении на наши ворота. Но у нас тоже были хорошие моменты в концовке. Очень опасный стандарт, из которого могли что-то выжать.

– «Металлист 1925» вас чем-то удивил?

– Нет, ничем, мы понимали, как они будут играть и во что. Мы хотели противопоставить что-то их лучшим качествам, более или менее получалось, использовали свободные зоны, но не до конца. Пытались играть не только в защите. Возможно, больше сегодня в среднем блоке, но пытались выбегать в контратаки и какое-то давление оказывать на позиции соперника.

– Можно будет что-то улучшить в игре?

– Да конечно, какая бы ни была игра – выигрышная или проигрышная – всегда есть что улучшить.

– Эти результаты давят на игроков эмоционально, справятся ли они в конце сезона?

– Я считаю, что мы крепкая команда, крепкая коллективом. Сейчас, конечно, затянулась досадная серия по поражениям. Хотя мы и играем следующую игру с «Шахтером», ничего. Этот характер, который есть у команды, думаю, на нем мы выполним необходимые условия, чтобы остаться в Премьер-лиге.

«Кудровка» остается в зоне стыковых матчей после поражения в Житомире, харьковчане вернулись на четвертую строчку.