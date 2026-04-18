Испания – Украина – 5:0. Квалификация ЧМ-2027. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура квалификации женского ЧМ-2027
Женская сборная Украины провела матч 4-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.
18 апреля в 17:00 в Кордове на стадионе Нуэво Арканхель встречались женские сборные Испании и Украины (5:0).
В предыдущих матчах сборная Украины под руководством Ии Андрущак уступила Англии (1:6), Испании (1:3) и Исландии (0:1).
Турнирное положение: Англия, Испания (по 9 очков), Исландия (3), Украина (0).
Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы. Аутсайдер квартета вылетит в Лигу наций B.
Квалификация ЧМ-2027 (женщины)
4-й тур. Кордова (Испания), 18 апреля 2026
Испания – Украина – 5:0
Голы: Имаде, 2, 47, Мендес, 61, Наварро, 71, Вики Лопес, 77
Турнирная таблица
Видеозапись матча
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
