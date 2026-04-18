Испания – Украина – 5:0. Квалификация ЧМ-2027. Видео голов и обзор

Женская сборная Украины провела матч 4-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

18 апреля в 17:00 в Кордове на стадионе Нуэво Арканхель встречались женские сборные Испании и Украины (5:0).

В предыдущих матчах сборная Украины под руководством Ии Андрущак уступила Англии (1:6), Испании (1:3) и Исландии (0:1).

Турнирное положение: Англия, Испания (по 9 очков), Исландия (3), Украина (0).

Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы. Аутсайдер квартета вылетит в Лигу наций B.

Квалификация ЧМ-2027 (женщины)

4-й тур. Кордова (Испания), 18 апреля 2026

Испания – Украина – 5:0

Голы: Имаде, 2, 47, Мендес, 61, Наварро, 71, Вики Лопес, 77

Турнирная таблица

