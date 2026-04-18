  4. Назван стартовый состав женской сборной Украины на игру с Испанией
18 апреля 2026, 16:07 | Обновлено 18 апреля 2026, 16:17
Назван стартовый состав женской сборной Украины на игру с Испанией

18 апреля в 17:00 пройдет матч 4-го тура квалификации ЧМ-2027

Коллаж Sport.ua

Назван стартовый состав женской сборной Украины на матч 4-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

14 апреля в 21:30 в Кордове на стадионе Нуэво Арканхель сыграют женские сборные Испании и Украины.

В предыдущих матчах сборная Украины под руководством Ии Андрущак уступила Англии (1:6), Испании (1:3) и Исландии (0:1).

Турнирное положение: Англия (9 очков), Испания (6 очков), Исландия (3), Украина (0).

Стартовый состав женской сборной Украины на игру с Испанией

Украина (старт): Келюшик, Петрик, Ольхова, Савка, Басанская (кап), Заборовец, Семкив, Подольская, Кунина, Овдийчук, Бойчук

Запас: Боклач, Самсон, Котик, Андрухив, Калинина, Шайнюк, Молодюк, Котяш, Апанащенко, Корсун, Кравчук, Глущенко

