Назван стартовый состав женской сборной Украины на игру с Испанией

Назван стартовый состав женской сборной Украины на матч 4-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

14 апреля в 21:30 в Кордове на стадионе Нуэво Арканхель сыграют женские сборные Испании и Украины.

В предыдущих матчах сборная Украины под руководством Ии Андрущак уступила Англии (1:6), Испании (1:3) и Исландии (0:1).

Турнирное положение: Англия (9 очков), Испания (6 очков), Исландия (3), Украина (0).

Стартовый состав женской сборной Украины на игру с Испанией

Украина (старт): Келюшик, Петрик, Ольхова, Савка, Басанская (кап), Заборовец, Семкив, Подольская, Кунина, Овдийчук, Бойчук