Испания – Украина. Квалификация женского ЧМ-2027. Смотреть онлайн LIVE

Женская сборная Украины проводит матч 4-го тура квалификации чемпионата мира 2027 по футболу.

14 апреля в 21:30 в Кордове на стадионе Нуэво Арканхель встречаются сборные Испании и Украины.

В предыдущих матчах сборная Украины под руководством Ии Андрущак уступила Англии (1:6), Испании (1:3) и Исландии (0:1).

Турнирное положение: Англия (9 очков), Испания (6 очков), Исландия (3), Украина (0).

Победитель группы выйдет на ЧМ, а борьбу за путевки продолжат все команды группы. Аутсайдер квартета вылетит в Лигу наций B.

Турнирная таблица группы А3 после 3-го тура

