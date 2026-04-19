Александр ШОВКОВСКИЙ: «Это огромная потеря для всего футбола»

Бывший тренер и футболист киевского «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на смерть Мирчи Луческу.

«Мы постоянно поддерживали друг друга и периодически общались. Это большая потеря для всего украинского и европейского футбола», – сказал Шовковский.

Легендарный румынский тренер Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет. Он находился в больнице в Бухаресте с 29 марта после серии серьезных осложнений, в частности инфаркта и проблем с сердечным ритмом, которые повлияли на легкие.

За карьеру в футболе он завоевал 35 трофеев с семью клубами, включая «Динамо» (Киев), «Шахтер», «Галатасарай», «Бешикташ», и был одним из самых титулованных тренеров мира.