Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Фиаско Зверева. Действующий чемпион Мюнхена не сумел выйти в финал
WTA
18 апреля 2026, 16:16 | Обновлено 18 апреля 2026, 16:26
Фиаско Зверева. Действующий чемпион Мюнхена не сумел выйти в финал

Флавио Коболли в двух сетах переиграл Александра и поборется за трофей пятисотника

Getty Images/Global Images Ukraine. Флавио Коболли

Третий номер рейтинга АТР Александр Зверев не сумел защитить трофей на домашнем турнире АТР 500 в Мюнхене, Германия.

18 апреля Зверев в полуфинале проиграл четвертому сеяному Флавио Коболли (Италия, ATP 16) в двух сетах за 1 час и 10 минут.

АТР 500 Мюнхен. Грунт, 1/2 финала

Александр Зверев (Германия) [1] – Флавио Коболли (Италия) [4] – 3:6, 3:6

Коболли провел третье очное противостояние против Зверева и одержал первую победу.

Флавио, помимо Александра, в Мюнхене также одолел Диего Дедуру, Зизу Бергса и Вита Копрживу. В решающем поединке Коболли поборется либо с Алексом Молчаном, либо с Беном Шелтоном.

Коболли провел 18-й матч против представителя топ-10 рейтинга АТР и лишь во второй раз сумел победить.

Флавио в пятый раз в карьере сыграет в финале на уровне Тура и в четвертый раз на пятисотниках. На счету Коболли трофеи турниров АТР 250 в Бухаресте, АТР 500 в Гамбурге и АТР 500 в Акапулько.

Зверев с начала 2025 года выиграл лишь один трофей – в прошлом сезоне Александр выиграл титул АТР 500 в Мюнхене.

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Инфографика

Флавио Коболли Александр Зверев ATP Мюнхен
Даниил Агарков
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко объявил, что есть решение по матчу Полесье – Динамо
Шевченко объявил, что есть решение по матчу Полесье – Динамо

Андрей Шевченко официально заявил об отказе Сергея Реброва

Борьба за еврокубки продолжается. Динамо победило Зарю
Новый лидер. Обновлен рейтинг Золотого мяча после провала Реала и Барселоны
Свитолина идет за трофеем. Определены пары 1/2 финала WTA 500 в Штутгарте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Самая высокорейтинговая победа в карьере. Подрез вышла в 1/4 финала Руана!
Гауфф проиграла. Определена соперница Свитолиной в полуфинале Штутгарта
Реал определился с вратарями на новый сезон. У Лунина другое мнение
Украина обошла Сербию в ТК. Победитель УПЛ 2026/27 сыграет в Q2 ЛЧ, а не Q1
УСИК: «Я готов отказаться от боя. Забирай его, он твой»
Хладнокровие и короткий проблеск интриги. Шахтер сыграл вничью с АЗ
Известный боксер: «Только Усик был лучше меня. Замучил в ринге»
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после матча: ему не понравилось
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем