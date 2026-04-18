Фиаско Зверева. Действующий чемпион Мюнхена не сумел выйти в финал
Флавио Коболли в двух сетах переиграл Александра и поборется за трофей пятисотника
Третий номер рейтинга АТР Александр Зверев не сумел защитить трофей на домашнем турнире АТР 500 в Мюнхене, Германия.
18 апреля Зверев в полуфинале проиграл четвертому сеяному Флавио Коболли (Италия, ATP 16) в двух сетах за 1 час и 10 минут.
АТР 500 Мюнхен. Грунт, 1/2 финала
Александр Зверев (Германия) [1] – Флавио Коболли (Италия) [4] – 3:6, 3:6
Коболли провел третье очное противостояние против Зверева и одержал первую победу.
Флавио, помимо Александра, в Мюнхене также одолел Диего Дедуру, Зизу Бергса и Вита Копрживу. В решающем поединке Коболли поборется либо с Алексом Молчаном, либо с Беном Шелтоном.
Коболли провел 18-й матч против представителя топ-10 рейтинга АТР и лишь во второй раз сумел победить.
Флавио в пятый раз в карьере сыграет в финале на уровне Тура и в четвертый раз на пятисотниках. На счету Коболли трофеи турниров АТР 250 в Бухаресте, АТР 500 в Гамбурге и АТР 500 в Акапулько.
Зверев с начала 2025 года выиграл лишь один трофей – в прошлом сезоне Александр выиграл титул АТР 500 в Мюнхене.
