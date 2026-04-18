Лидер Кривбасса попал на радары дебютанта УПЛ
Максим Задерака близок к смене клубной прописки
ФК Эпицентр, проводящий дебютный сезон в Украинской Премьер-лиге, имеет амбициозные планы на летнее трансферное окно.
Как стало известно Sport.ua, на радары дебютанта Украинской Премьер-лиги попал опытный атакующий полузащитник Максим Задерака, ныне выступающий за Кривбасс. Сергей Нагорняк внимательно следит за футболистом.
Сам Задерака, контракт которого с Кривбассом подходит к концу 30 июня 2026 года, не планирует продлевать соглашение с криворожским клубом и может сменить клубную прописку на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Максим провел 25 матчей в составе Кривбасса, отличившись 6 голами, что помогает команде занимать 6 строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 37 зачетных пунктов.
