Мирон МАРКЕВИЧ: «В этом клубе УПЛ что-то не так»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился эмоциями от матча Кривбасса против ЛНЗ (0:3) в 22 туре Украинской Премьер-лиги.

– ЛНЗ продолжает разгромную серию, на этот раз под удар попал далеко не слабый Кривбасс. Как вы оцениваете ход матча? Это черкасцы справедливо переиграли соперника или команда Патрика ван Леувена провела очень неудачный поединок для себя?

– Я думаю, там что-то у Кривбасса внутри команды… Потому что делать такие ошибки, как они делают – почему же не выигрывать, если они сами дают забивать голы (Улыбается).

ЛНЗ, как всегда, играл дисциплинированно, без лишнего, и искал свои моменты. Но если соперник так легко дает забить, то… Мне кажется, у Кривбасса что-то не так внутри команды, потому что тем не платят или еще что-то, не знаю, – сказал Маркевич.

Ранее сообщалось, что игроки Кривбасса планировали бойкотировать матч против ЛНЗ из-за сложного финансового положения в клубе.