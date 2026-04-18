  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Кудровка
Украина. Премьер лига
18 апреля 2026, 12:13 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Кудровка

Поединок 24-го тура Премьер-лиги состоится 18 апреля в 15:30 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua. Металлист 1925 – Кудровка

В матче 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 18 апреля, встретятся харьковский «Металлист 1925» и «Кудровка» из Черниговской области.

Поединок начнется в 15:30 по киевскому времени, команды сыграют на Центральном городском стадионе в Житомире. Главным арбитром назначен Александр Евтухов

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист 1925» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 41 балл. «Кудровка» разместилась на 13-й позиции, имея в своем активе 21 пункт.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

