Клуб Премьер-лиги вернется домой, чтобы сыграть против Динамо и Шахтера

Дебютант Украинской Премьер-лиги – СК «Полтава» – вернется в родной город, чтобы провести три последних домашних матча элитного дивизиона. Об этом сообщили на форуме УАФ.

Во время Конгресса Украинской ассоциации футбола, который стартовал в Ужгороде, стало известно, что команда сможет сыграть поединки 26, 27 и 29 туров в Полтаве.

В течение нынешнего сезона подопечные Павла Матвийченко принимали своих соперников в Кропивницком на стадионе «Зирка». Исключением стала игра 19-го тура против «Кудровки», которая состоялась в Киеве на «Оболонь-Арене».

Тот матч перенесли из-за неудовлетворительного состояния газона на домашнем стадионе, вызванного неблагоприятными погодными условиями.

«Полтава» 1 мая встретится с криворожским «Кривбассом», 9 мая сыграет против донецкого «Шахтера», а 16 мая попытается огорчить киевское «Динамо».

