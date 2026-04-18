Клуб Премьер-лиги вернется домой, чтобы сыграть против Динамо и Шахтера
«Полтава» проведет три матча элитного дивизиона на домашней арене, сообщили в УАФ
Дебютант Украинской Премьер-лиги – СК «Полтава» – вернется в родной город, чтобы провести три последних домашних матча элитного дивизиона. Об этом сообщили на форуме УАФ.
Во время Конгресса Украинской ассоциации футбола, который стартовал в Ужгороде, стало известно, что команда сможет сыграть поединки 26, 27 и 29 туров в Полтаве.
В течение нынешнего сезона подопечные Павла Матвийченко принимали своих соперников в Кропивницком на стадионе «Зирка». Исключением стала игра 19-го тура против «Кудровки», которая состоялась в Киеве на «Оболонь-Арене».
Тот матч перенесли из-за неудовлетворительного состояния газона на домашнем стадионе, вызванного неблагоприятными погодными условиями.
«Полтава» 1 мая встретится с криворожским «Кривбассом», 9 мая сыграет против донецкого «Шахтера», а 16 мая попытается огорчить киевское «Динамо».
Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ЛНЗ
|23
|16
|3
|4
|35 - 14
|18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ
|51
|2
|Шахтер Донецк
|22
|15
|6
|1
|53 - 14
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес
|51
|3
|Полесье
|23
|14
|4
|5
|41 - 15
|20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев
|46
|4
|Динамо Киев
|24
|13
|5
|6
|52 - 26
|26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь
|44
|5
|Металлист 1925
|23
|11
|8
|4
|29 - 13
|18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925
|41
|6
|Кривбасс
|23
|10
|7
|6
|35 - 32
|19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс
|37
|7
|Колос Ковалевка
|23
|8
|10
|5
|21 - 21
|18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка
|34
|8
|Заря
|23
|8
|8
|7
|32 - 30
|23.04.26 15:30 Заря - Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава
|32
|9
|Карпаты Львов
|23
|8
|8
|7
|32 - 26
|19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка
|32
|10
|Верес
|23
|6
|8
|9
|19 - 29
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес
|26
|11
|Оболонь
|24
|6
|8
|10
|21 - 39
|26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь
|26
|12
|Эпицентр
|23
|7
|2
|14
|26 - 36
|19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка
|23
|13
|Кудровка
|23
|5
|6
|12
|25 - 38
|18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка
|21
|14
|Рух Львов
|23
|6
|2
|15
|17 - 36
|19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925
|20
|15
|Александрия
|23
|2
|6
|15
|17 - 45
|20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк
|12
|16
|Полтава
|24
|2
|5
|17
|20 - 61
|25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов
|11
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта в трех сетах справилась с Энн Ли в поединке 1/4 финала соревнований во Франции
Президент УАФ обратился к участникам и делегатам XXVIII Конгресса УАФ в Ужгороде