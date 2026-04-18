Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб Премьер-лиги вернется домой, чтобы сыграть против Динамо и Шахтера
18 апреля 2026, 12:49 |
723
0

Клуб Премьер-лиги вернется домой, чтобы сыграть против Динамо и Шахтера

«Полтава» проведет три матча элитного дивизиона на домашней арене, сообщили в УАФ

18 апреля 2026, 12:49 |
723
0
Клуб Премьер-лиги вернется домой, чтобы сыграть против Динамо и Шахтера
СК Полтава

Дебютант Украинской Премьер-лиги – СК «Полтава» – вернется в родной город, чтобы провести три последних домашних матча элитного дивизиона. Об этом сообщили на форуме УАФ.

Во время Конгресса Украинской ассоциации футбола, который стартовал в Ужгороде, стало известно, что команда сможет сыграть поединки 26, 27 и 29 туров в Полтаве.

В течение нынешнего сезона подопечные Павла Матвийченко принимали своих соперников в Кропивницком на стадионе «Зирка». Исключением стала игра 19-го тура против «Кудровки», которая состоялась в Киеве на «Оболонь-Арене».

Тот матч перенесли из-за неудовлетворительного состояния газона на домашнем стадионе, вызванного неблагоприятными погодными условиями.

«Полтава» 1 мая встретится с криворожским «Кривбассом», 9 мая сыграет против донецкого «Шахтера», а 16 мая попытается огорчить киевское «Динамо».

Турнирная таблица Украинской Премьер-лиги:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ЛНЗ 23 16 3 4 35 - 14 18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия09.03.26 Верес 0:3 ЛНЗ 51
2 Шахтер Донецк 22 15 6 1 53 - 14 20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 192506.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк27.02.26 Шахтер Донецк 1:0 Верес 51
3 Полесье 23 14 4 5 41 - 15 20.04.26 18:00 Шахтер Донецк - Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс08.03.26 Полесье 1:2 Динамо Киев 46
4 Динамо Киев 24 13 5 6 52 - 26 26.04.26 13:00 Кривбасс - Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 44
5 Металлист 1925 23 11 8 4 29 - 13 18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192519.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава15.03.26 Шахтер Донецк 1:0 Металлист 1925 41
6 Кривбасс 23 10 7 6 35 - 32 19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр14.03.26 Полесье 2:0 Кривбасс07.03.26 Оболонь 0:0 Кривбасс 37
7 Колос Ковалевка 23 8 10 5 21 - 21 18.04.26 13:00 Колос Ковалевка - ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 34
8 Заря 23 8 8 7 32 - 30 23.04.26 15:30 Заря - Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря08.03.26 Заря 4:0 Полтава 32
9 Карпаты Львов 23 8 8 7 32 - 26 19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 32
10 Верес 23 6 8 9 19 - 29 20.04.26 13:00 Александрия - Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка14.03.26 Кудровка 0:0 Верес 26
11 Оболонь 24 6 8 10 21 - 39 26.04.26 18:00 Полесье - Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь13.03.26 Динамо Киев 2:1 Оболонь 26
12 Эпицентр 23 7 2 14 26 - 36 19.04.26 15:30 Эпицентр - Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов07.03.26 Эпицентр 4:0 Колос Ковалевка 23
13 Кудровка 23 5 6 12 25 - 38 18.04.26 15:30 Металлист 1925 - Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье14.03.26 Кудровка 0:0 Верес08.03.26 Карпаты Львов 1:1 Кудровка 21
14 Рух Львов 23 6 2 15 17 - 36 19.04.26 13:00 Кривбасс - Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов09.03.26 Рух Львов 0:3 Металлист 1925 20
15 Александрия 23 2 6 15 17 - 45 20.04.26 13:00 Александрия - Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия06.03.26 Александрия 0:1 Шахтер Донецк 12
16 Полтава 24 2 5 17 20 - 61 25.04.26 15:30 Колос Ковалевка - Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава13.03.26 Полтава 0:4 Карпаты Львов 11
Николай Тытюк Источник: ВЗбирна
