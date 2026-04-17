Кельн ушел от поражения и оставил Санкт-Паули в опасной зоне

30-й тур чемпионата Германии стартовал матчем аутсайдеров – «Санкт-Паули» принимал «Кельн».

Лучший момент первого тайма создал Андреас Унтонджи, и голкипер с трудом переправил мяч на угловой.

Вскоре после возобновления игры Саид эль-Мала из-за пределов штрафной пульнул в перекладину, а на 70-й минуте хозяева удачно разыграли угловой, и Кароль Метс «со второго этажа» открыл счет (1:0). Гости спаслись на 87-й минуте, когда Лука Вальдшмидт с 11-метрового перехитрил экс-вратаря «Зари» Николу Василя – 1:1.

«Санкт-Паули» остается на стыковом месте, не сумев выиграть шестой матч подряд. У «козлов» одна победа и четыре ничьи в недавних поединках и 12-я строчка в таблице.

Бундеслига, 30-й тур. 17 апреля.

«Санкт-Паули» – «Кельн» – 1:1

Голы: Метс, 70 – Вальдшмидт (пен.), 87.