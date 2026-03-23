ОФИЦИАЛЬНО. На грани вылета: клуб Бундеслиги сменил тренера
«Кельн» расторг контракт с Лукасом Кваснеком
Немецкий футбольный клуб «Кельн» официально попрощался с главным тренером Лукасом Кваснеком после очередного неудачного матча в Бундеслиге.
Готовить команду к следующему матчу чемпионата Германии будет Рене Вагнер, который привел с собой нового ассистента.
Лукас возглавил «козлов» перед стартом сезона 2025/26, однако довести клуб до конца цикла так и не смог.
Под руководством Кваснека «Кельн» провёл 29 матчей, проиграв половину из них: 7 побед, 8 ничьих и 14 поражений.
На данный момент клуб находится рядом с зоной вылета, занимая 15-е место (26 очков). Для спасения у «Кельна» остаётся семь матчей в Бундеслиге, последним соперником в сезоне станет «Бавария».
«В воскресенье мы очень подробно обсудили нашу текущую ситуацию и пришли к выводу, что нам нужен новый импульс на позиции главного тренера перед решающей частью сезона. Футбольные знания Лукаса и его экспертиза не вызывают сомнений. Он с большой тщательностью и самоотдачей готовил команду к матчам.
Несмотря на страстные и стабильные выступления, была заметна четкая негативная тенденция в нашем развитии. Мы набрали слишком мало очков – это реальность. Учитывая это и после тщательного анализа, мы приняли решение прекратить сотрудничество с Лукасом. Мы благодарим его за работу в клубе и желаем всего наилучшего в будущем», – сказал управляющий директор клуба Томас Кесслер.
#effzeh and Lukas Kwasniok have gone their separate ways. The decision came a day after the draw against Borussia Mönchengladbach.— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) March 22, 2026
Alongside Lukas Kwasniok, Assistant Coach Frank Kaspari has also left the club. pic.twitter.com/D4iue9bcqH
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
