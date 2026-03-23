  ОФИЦИАЛЬНО. На грани вылета: клуб Бундеслиги сменил тренера
23 марта 2026, 17:13 | Обновлено 23 марта 2026, 17:15
ОФИЦИАЛЬНО. На грани вылета: клуб Бундеслиги сменил тренера

«Кельн» расторг контракт с Лукасом Кваснеком

Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Кваснек

Немецкий футбольный клуб «Кельн» официально попрощался с главным тренером Лукасом Кваснеком после очередного неудачного матча в Бундеслиге.

Готовить команду к следующему матчу чемпионата Германии будет Рене Вагнер, который привел с собой нового ассистента.

Лукас возглавил «козлов» перед стартом сезона 2025/26, однако довести клуб до конца цикла так и не смог.

Под руководством Кваснека «Кельн» провёл 29 матчей, проиграв половину из них: 7 побед, 8 ничьих и 14 поражений.

На данный момент клуб находится рядом с зоной вылета, занимая 15-е место (26 очков). Для спасения у «Кельна» остаётся семь матчей в Бундеслиге, последним соперником в сезоне станет «Бавария».

«В воскресенье мы очень подробно обсудили нашу текущую ситуацию и пришли к выводу, что нам нужен новый импульс на позиции главного тренера перед решающей частью сезона. Футбольные знания Лукаса и его экспертиза не вызывают сомнений. Он с большой тщательностью и самоотдачей готовил команду к матчам.

Несмотря на страстные и стабильные выступления, была заметна четкая негативная тенденция в нашем развитии. Мы набрали слишком мало очков – это реальность. Учитывая это и после тщательного анализа, мы приняли решение прекратить сотрудничество с Лукасом. Мы благодарим его за работу в клубе и желаем всего наилучшего в будущем», – сказал управляющий директор клуба Томас Кесслер.

Андрей Витренко Источник: ФК Кельн
