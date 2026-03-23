Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец покинул клуб Второй лиги ради перехода в чемпионат Германии
Украина. Вторая лига
23 марта 2026, 10:27 | Обновлено 23 марта 2026, 10:40
594
0

Украинец покинул клуб Второй лиги ради перехода в чемпионат Германии

23-летний полузащитник Александр Евтихов и винницкая «Нива» решили прекратить сотрудничество

23 марта 2026, 10:27 | Обновлено 23 марта 2026, 10:40
594
0
Украинец покинул клуб Второй лиги ради перехода в чемпионат Германии
ФК Нива Винница. Александр Евтихов

Полузащитник винницкой «Нивы» Александр Евтихов решил покинуть чемпионат Украины и попробовать свои силы в одном из немецких клубов.

Об этом сообщила пресс-служба второлиговой команды:

«Александр Евтихов принял решение попробовать свои силы в Германии. Игрок и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Александр присоединился к нашей команде 15 февраля 2023 года. За это время полузащитник провел в составе клуба более 30-ти официальных матчей.

Спасибо за преданность, профессионализм и работу во благо команды. Желаем удачи в дальнейшей карьере и новых достижений в Германии!» – обратилась «Нива» к полузащитнику.

Пока неизвестно, в каком именно клубе Германии планирует продолжить карьеру Александр Евтихов.

Оцените материал
Сообщить об ошибке

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем