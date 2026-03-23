Украинец покинул клуб Второй лиги ради перехода в чемпионат Германии

Полузащитник винницкой «Нивы» Александр Евтихов решил покинуть чемпионат Украины и попробовать свои силы в одном из немецких клубов.

Об этом сообщила пресс-служба второлиговой команды:

«Александр Евтихов принял решение попробовать свои силы в Германии. Игрок и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Александр присоединился к нашей команде 15 февраля 2023 года. За это время полузащитник провел в составе клуба более 30-ти официальных матчей.

Спасибо за преданность, профессионализм и работу во благо команды. Желаем удачи в дальнейшей карьере и новых достижений в Германии!» – обратилась «Нива» к полузащитнику.

Пока неизвестно, в каком именно клубе Германии планирует продолжить карьеру Александр Евтихов.