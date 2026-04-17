Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУЯЛЬСКИЙ: «Стабильно пропускаем гол, а потом уже начинаем включаться»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 23:24
БУЯЛЬСКИЙ: «Стабильно пропускаем гол, а потом уже начинаем включаться»

Виталий Буяльский указал на проблемы «Динамо» с концентрацией

ФК Динамо. Виталий Буяльский

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский ответил на вопросы по игре с «Зарей» в 24-м туре УПЛ.

– Мы стабильно начинаем матч не очень хорошо, пропускаем гол, а потом уже начинаем включаться. Возможно, нужно выходить на матч более сконцентрированными, особенно в первые минуты матча.

– Была ли неделя после двух подряд поражений самой тяжелой в сезоне, или были еще неприятнее?

– Наверное были, когда мы не попали в Лигу чемпионов, проиграв «Пафосу». Наверное, тогда было труднее, потому что мы готовились и очень стремились попасть в Лигу чемпионов. Так сложилось, что не попали, и тогда, может быть, мы надломились. Но главное – двигаться дальше и из каждого плохого эпизода футбольной жизни переключаться на лучшее и верить в то, что мы делаем. Тогда все будет хорошо.

33-летний Буяльский забил 7 голов в 29 матчах сезона. Это была шестая игра, в которой хавбек провел на поле все 90 минут.

Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем