БУЯЛЬСКИЙ: «Стабильно пропускаем гол, а потом уже начинаем включаться»

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский ответил на вопросы по игре с «Зарей» в 24-м туре УПЛ.

– Мы стабильно начинаем матч не очень хорошо, пропускаем гол, а потом уже начинаем включаться. Возможно, нужно выходить на матч более сконцентрированными, особенно в первые минуты матча.

– Была ли неделя после двух подряд поражений самой тяжелой в сезоне, или были еще неприятнее?

– Наверное были, когда мы не попали в Лигу чемпионов, проиграв «Пафосу». Наверное, тогда было труднее, потому что мы готовились и очень стремились попасть в Лигу чемпионов. Так сложилось, что не попали, и тогда, может быть, мы надломились. Но главное – двигаться дальше и из каждого плохого эпизода футбольной жизни переключаться на лучшее и верить в то, что мы делаем. Тогда все будет хорошо.

33-летний Буяльский забил 7 голов в 29 матчах сезона. Это была шестая игра, в которой хавбек провел на поле все 90 минут.