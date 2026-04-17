  4. Тоттенхэм ждет финансовая катастрофа в случае вылета из АПЛ. Названа сумма
17 апреля 2026, 23:08
Тоттенхэм ждет финансовая катастрофа в случае вылета из АПЛ. Названа сумма

«Тоттенхэм» рискует надолго застрять в Чемпионшипе, если не сохранит прописку в элите

Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

«Тоттенхэм» столкнется с масштабной финансовой катастрофой, если вылетит в Чемпионшип по итогам сезона. «Шпоры» потеряют около 200 млн фунтов дохода (230 млн евро) и будут вынуждены безжалостно сократить фонд заработной платы, чтобы выжить в суровых экономических реалиях футбола второго дивизиона.

Основные потери: доходы от трансляций, коммерческие доходы и сокращение доходов от матчей, хотя в Чемпионшипе клубу предстоит сыграть на несколько игр больше. В контрактах игроков обычно прописано снижение зарплаты на 50% в случае вылета из АПЛ, но нужно сократить фонд заработной платы примерно на 75 процентов, чтобы вписаться в доходы Чемпионшипа. В любом случае вылетевшей команде придется распродавать лидеров.

На сегодняшний день «Тоттенхэм» находится в двух очках от спасительного 17-го места чемпионата Англии.

Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Руслан Полищук Источник: Goal.com
