Де Дзерби повел Тоттенхэм в пафосный ресторан. Тудора после такого уволили

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби пытается создать должный психологический настрой в команде, которая за три с половиной месяца 2026 года умудрилась ни разу не победить в матчах Премьер-лиги и оказалась в зоне вылета.

Новый наставник «шпор» повел игроков в фешенебельный ресторан Bacchanalia, где блюда из пасты стоят от 34 до 135 фунтов стерлингов, а баранья нога – 130 фунтов стерлингов. Предшественник итальянца Игор Тудор также водил игроков по ресторанам, тут же получил 1:4 от «Арсенала», а вскоре вовсе был уволен.

«Брайтон», «Вулверхэмптон», «Астон Вилла», «Лидс», «Челси» и «Эвертон» – соперники «шпор» в конце сезона.