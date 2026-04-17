  Марта КОСТЮК: «Я могу только поблагодарить Бога за эту победу»
17 апреля 2026, 22:41 |
432
0

Марта КОСТЮК: «Я могу только поблагодарить Бога за эту победу»

Украинка провела флеш-интервью после победы над Энн Ли в четвертьфинале Руана

17 апреля 2026, 22:41 |
432
0
Марта КОСТЮК: «Я могу только поблагодарить Бога за эту победу»
WTA. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк во флеш-инетрвью прокомментировала победу над Энн Ли в четвертьфинале турнира WTA 250 в Руане:

«Прежде всего я могу только поблагодарить Бога за эту победу. В третьем сете всё было очень близко. Я начала матч очень хорошо и хотела играть агрессивно, но, знаете, когда ты начинаешь так уверенно, невозможно провести весь матч идеально.

В какой-то момент я начала немного нервничать и почувствовала, что стала играть в тот теннис, который удобен моей сопернице. Она к этому адаптировалась, а я не успела вовремя внести изменения. Поэтому матч дошел до третьего сета.

Но я очень рада сегодняшней победе. Для меня это был большой камбэк – прежде всего в психологическом плане, не столько по счету, сколько в голове. И я очень рада выходу в полуфинал.

С каждым матчем ты набираешь ритм, проводишь больше розыгрышей, лучше чувствуешь мяч – и это, конечно, помогает.

Как я уже сказала, я начала больше нервничать в конце второго сета и особенно в начале третьего. В такие моменты я старалась вернуться к базовым вещам. Даже когда ты уверена в себе, если игра начинает немного разваливаться, ты можешь нервничать больше, чем обычно, потому что ожидаешь, что все будет получаться и идти гладко.

Но я не ожидала легкого матча сегодня, даже несмотря на то, что вела сет и брейк. Это действительно было непросто. И, думаю, уверенность здесь не является решающим фактором – сейчас все игроки показывают очень высокий уровень. Я боролась до конца и продолжаю строить свою игру на этом».

В полуфинале соревнований во Франции Марта сыграет против Татьяны Марии.

Видеообзор матча Марта Костюк – Энн Ли

Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
