Марта Костюк – Энн Ли. Без валидола не обойтись. Видеообзор матча

17 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Энн Ли в четвертьфинале грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.

Украинка переиграла представительницу США в трех сетах со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 6:3 за 2 часа и 4 минуты.

Следующей соперницей Марты будет Татьяна Мария из Германии, которая занимает 63-е место в рейтинге WTA.

🏆 WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) [1] – Энн Ли (США) – 6:0, 6:7 (4:7), 6:3

