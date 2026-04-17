Марта Костюк – Энн Ли. Без валидола не обойтись. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала турнира WTA 250 в Руане
17 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Энн Ли в четвертьфинале грунтового турнира WTA 250 в Руане, Франция.
Украинка переиграла представительницу США в трех сетах со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 6:3 за 2 часа и 4 минуты.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Следующей соперницей Марты будет Татьяна Мария из Германии, которая занимает 63-е место в рейтинге WTA.
🏆 WTA 250 Руан. Грунт в помещении, 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) [1] – Энн Ли (США) – 6:0, 6:7 (4:7), 6:3
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лоренцо уступил Артуру Фису в двух сетах
В полуфиналах сыграют: Брага – Фрайбург, Ноттингем Форест – Астон Вилла