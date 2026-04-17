  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с капитаном
17 апреля 2026, 22:09
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с капитаном

Мануэль Локателли останется в Турине до 2030 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Локателли

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли подписал новый контракт с клубом и останется в «старой синьоре» до лета 2030 года.

«Все мы помним, как Мануэль, придя в клуб в 2021 году, с большим волнением говорил о том, что всегда был болельщиком «Ювентуса», – подчеркнул генеральный директор туринцев Дамьен Комолли. – Поэтому продление его контракта является естественным продолжением его растущего лидерства на поле, его неукротимого духа «Ювентуса», полностью соответствующего ценностям и амбициям нашего клуба. Это еще один шаг к обеспечению стабильности и преемственности нашего спортивного проекта, с прицелом на будущее и целью сделать команду все более конкурентоспособной».

За пять лет в Турине Локателли забил 9 голов и оформил 17 ассистов в 224 матчах. Его трансферная стоимость оценивается в 25 млн евро.

Руслан Полищук Источник: ФК Ювентус
