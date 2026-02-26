Капитан Ювентуса: «Наворачиваются слезы, ведь мы искренне верили в успех»
Мануэль Локателли поделился эмоциями после того, как команда завершила выступление в Лиге чемпионов
Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился эмоциями после того, как команда завершила выступление в Лиге чемпионов. По итогам двух встреч туринский клуб уступил «Галатасараю».
«Признаюсь честно, на глазах наворачиваются слезы, ведь мы искренне верили в успех. В этот матч мы вложили всю свою душу и даже больше. События первой игры заметно усложнили нашу задачу, но сегодня я хочу искренне поблагодарить каждого.
Поддержка на трибунах была просто фантастической, такие моменты навсегда остаются в сердце. Мы получили от болельщиков невероятный заряд энергии», – цитирует слова Локателли издание Football Italia.
Первая игра завершилась уверенной победой «Галатасарая» со счетом 5:2. В ответном поединке туринцы одержали победу 3:2. Примечательно, что итальянский коллектив сумел дважды поразить ворота соперника, играя в численном меньшинстве.
