Капитан Ювентуса: «Наворачиваются слезы, ведь мы искренне верили в успех»

Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился эмоциями после того, как команда завершила выступление в Лиге чемпионов. По итогам двух встреч туринский клуб уступил «Галатасараю».

«Признаюсь честно, на глазах наворачиваются слезы, ведь мы искренне верили в успех. В этот матч мы вложили всю свою душу и даже больше. События первой игры заметно усложнили нашу задачу, но сегодня я хочу искренне поблагодарить каждого.

Поддержка на трибунах была просто фантастической, такие моменты навсегда остаются в сердце. Мы получили от болельщиков невероятный заряд энергии», – цитирует слова Локателли издание Football Italia.