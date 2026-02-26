Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капитан Ювентуса: «Наворачиваются слезы, ведь мы искренне верили в успех»
Лига чемпионов
26 февраля 2026, 03:58 |
Мануэль Локателли поделился эмоциями после того, как команда завершила выступление в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли поделился эмоциями после того, как команда завершила выступление в Лиге чемпионов. По итогам двух встреч туринский клуб уступил «Галатасараю».

«Признаюсь честно, на глазах наворачиваются слезы, ведь мы искренне верили в успех. В этот матч мы вложили всю свою душу и даже больше. События первой игры заметно усложнили нашу задачу, но сегодня я хочу искренне поблагодарить каждого.

Поддержка на трибунах была просто фантастической, такие моменты навсегда остаются в сердце. Мы получили от болельщиков невероятный заряд энергии», – цитирует слова Локателли издание Football Italia.

Первая игра завершилась уверенной победой «Галатасарая» со счетом 5:2. В ответном поединке туринцы одержали победу 3:2. Примечательно, что итальянский коллектив сумел дважды поразить ворота соперника, играя в численном меньшинстве.

Мануэль Локателли Ювентус Галатасарай Лига чемпионов
Михаил Олексиенко Источник: Football-Italia
