  Туран – 5-й турецкий тренер, который вывел команду в полуфинал еврокубков
Лига конференций
17 апреля 2026, 21:57 | Обновлено 17 апреля 2026, 21:59
Туран – 5-й турецкий тренер, который вывел команду в полуфинал еврокубков

Тренер Шахтера стал первым, кто сделал это с иностранным клубом

ФК Шахтер. Арда Туран

Наставник донецкого Шахтера Арда Туран стал пятым турецким тренером, который вывел свою команду в полуфинал еврокубков.

Горняки под руководством Турана вышли в 1/2 финала Лиги конференций в сезоне 2025/26.

Тренер Шахтера стал первым представителем Турции, совершившим это с иностранным клубом.

Турецкие тренеры, которые выводили свои команды в полуфиналы еврокубков

  • 2026 – Арда Туран (Шахтер), Лига конференций
  • 2013 – Айкут Коджаман (Фенербахче), Лига Европы
  • 2000 – Фатих Терим (Галатасарай), Кубок УЕФА
  • 1989 – Мустафа Денизли (Галатасарай), Кубок европейских чемпионов
  • 1969 – Аднан Сувари (Гезтепе), Кубок ярмарок
