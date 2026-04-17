Туран – 5-й турецкий тренер, который вывел команду в полуфинал еврокубков

Наставник донецкого Шахтера Арда Туран стал пятым турецким тренером, который вывел свою команду в полуфинал еврокубков.

Горняки под руководством Турана вышли в 1/2 финала Лиги конференций в сезоне 2025/26.

Тренер Шахтера стал первым представителем Турции, совершившим это с иностранным клубом.

Турецкие тренеры, которые выводили свои команды в полуфиналы еврокубков