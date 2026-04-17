Туран – 5-й турецкий тренер, который вывел команду в полуфинал еврокубков
Тренер Шахтера стал первым, кто сделал это с иностранным клубом
Наставник донецкого Шахтера Арда Туран стал пятым турецким тренером, который вывел свою команду в полуфинал еврокубков.
Горняки под руководством Турана вышли в 1/2 финала Лиги конференций в сезоне 2025/26.
Тренер Шахтера стал первым представителем Турции, совершившим это с иностранным клубом.
Турецкие тренеры, которые выводили свои команды в полуфиналы еврокубков
- 2026 – Арда Туран (Шахтер), Лига конференций
- 2013 – Айкут Коджаман (Фенербахче), Лига Европы
- 2000 – Фатих Терим (Галатасарай), Кубок УЕФА
- 1989 – Мустафа Денизли (Галатасарай), Кубок европейских чемпионов
- 1969 – Аднан Сувари (Гезтепе), Кубок ярмарок
