  4. КОРОБОВ: «Отпраздновали победу 15-20 минут, и уже мысли о Буковине»
17 апреля 2026, 21:21 |
307
0

КОРОБОВ: «Отпраздновали победу 15-20 минут, и уже мысли о Буковине»

Максим Коробов рад тому, что быстрый гол «Зари» не помешал «Динамо» победить

17 апреля 2026, 21:21 |
307
0
КОРОБОВ: «Отпраздновали победу 15-20 минут, и уже мысли о Буковине»
ФК Динамо Киев. Максим Коробов

Защитник киевского «Динамо» Максим Коробов рад прервать неудачную серию команды. В пятницу столичные футболисты одолели «Зарю» (3:1).

– Команда выполнила установку, усилила эмоции. Мы добились положительного результата, контролировали игру. Возможно, быстрый гол с пенальти сбил нас с толку, но мы довели дело до конца.

– Насколько эта победа важна эмоционально после проигранных двух предыдущих матчей?

– Конечно, каждая победа с эмоциональной точки зрения дает больше настроения. А эти два поражения… Грустно, но ничего, нужно двигаться дальше, делать анализ и продолжать работу.

– Во вторник у «Динамо» матч против «Буковины» в полуфинале Кубка Украины. Мысленно вы уже в том матче?

– Конечно. Сейчас мы отпраздновали эту победу 15-20 минут, и уже мысли о «Буковине», потому что нужно побеждать в Кубке.

Победа в матче с «Зарей» вывела «Динамо» на четвертое место в таблице.

