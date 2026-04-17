Форвард Зари: «Пропустили с пенальти, и игра посыпалась»

Форвард «Зари» Игорь Горбач подвел итоги матча с «Динамо» (1:3) в матче 24-го тура УПЛ.

– Тяжелая игра. «Динамо» сегодня очень хорошо сыграло и использовало свои моменты.

– Чего не хватило, чтобы удержать победный счет? Вроде бы для вас все складывалось хорошо – пенальти.

– Я думаю, в первом тайме мы хорошо сыграли против мяча и в обороне хорошо действовали, но после перерыва более хило сыграли. Пропустили с пенальти, и игра уже посыпалась.

– У тебя лично не было мандража? Все-таки родная команда?

– Нет, мандража не было, наоборот, было очень интересно сыграть. Я вышел и получал удовольствие от игры.

– Что сказал Виктор Скрипник после поражения?

– Еще ничего не сказал. Сказал, что не хочет говорить по горячим следам. Завтра у нас будет тренировка, и мы более подробно поговорим об игре, - заявив Горбач «Футбольному Сектору».

21-летний воспитанник «Динамо» отличился двумя ассистами в 13 матчах сезона, проведя на поле 366 минут.