Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Форвард Зари: «Пропустили с пенальти, и игра посыпалась»
Украина. Премьер лига
17 апреля 2026, 21:09
57
0

Форвард Зари: «Пропустили с пенальти, и игра посыпалась»

Игорь Горбач назвал ключевой эпизод матча с «Динамо»

17 апреля 2026, 21:09 |
57
0
Форвард Зари: «Пропустили с пенальти, и игра посыпалась»
ФК Динамо. Игорь Горбач

Форвард «Зари» Игорь Горбач подвел итоги матча с «Динамо» (1:3) в матче 24-го тура УПЛ.

– Тяжелая игра. «Динамо» сегодня очень хорошо сыграло и использовало свои моменты.

– Чего не хватило, чтобы удержать победный счет? Вроде бы для вас все складывалось хорошо – пенальти.

– Я думаю, в первом тайме мы хорошо сыграли против мяча и в обороне хорошо действовали, но после перерыва более хило сыграли. Пропустили с пенальти, и игра уже посыпалась.

– У тебя лично не было мандража? Все-таки родная команда?

– Нет, мандража не было, наоборот, было очень интересно сыграть. Я вышел и получал удовольствие от игры.

– Что сказал Виктор Скрипник после поражения?

– Еще ничего не сказал. Сказал, что не хочет говорить по горячим следам. Завтра у нас будет тренировка, и мы более подробно поговорим об игре, - заявив Горбач «Футбольному Сектору».

21-летний воспитанник «Динамо» отличился двумя ассистами в 13 матчах сезона, проведя на поле 366 минут.

Игорь Горбач Заря Луганск Динамо Киев Динамо - Заря чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Руслан Полищук
Руслан Полищук Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем