Форвард Зари, который оказался не нужен Динамо, ждет встречи с киевлянами

Форвард луганской «Зари» Игорь Горбач поделился мыслями перед матчем 24-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо», цвета которого он защищал раньше.

– Уже в пятницу у вас игра против «Динамо». Насколько она для тебя особенная, учитывая, что это твоя бывшая команда?

– «Динамо – принципиальный соперник для меня, мой родной клуб, из которого я перешел в «Зарю». Для меня будет честью сыграть против них. Хочется выйти на поле и доказать игрой, что киевский клуб ошибся, продав меня.

– По силам ли вам обыграть нынешнее «Динамо»?

– Думаю, сейчас все команды примерно равны – каждый может обыграть каждого. Для «Динамо» матч с нами точно не будет легким. Мы выйдем на поле с единственной целью – играть на победу, – рассказал Горбач.

Нападающий луганского клуба провел 12 матчей в нынешнем сезоне, в которых отличился двумя результативными передачами. Горбач перебрался в «Зарю» в марте 2025 года за 200 тысяч евро.