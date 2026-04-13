  Форвард Зари, который оказался не нужен Динамо, ждет встречи с киевлянами
13 апреля 2026, 12:21 | Обновлено 13 апреля 2026, 14:22
Форвард Зари, который оказался не нужен Динамо, ждет встречи с киевлянами

Игорь Горбач уверен, что луганская команда сделает все возможное, чтобы одолеть «бело-синих»

Instagram. Игорь Горбач

Форвард луганской «Зари» Игорь Горбач поделился мыслями перед матчем 24-го тура Украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо», цвета которого он защищал раньше.

– Уже в пятницу у вас игра против «Динамо». Насколько она для тебя особенная, учитывая, что это твоя бывшая команда?

– «Динамо – принципиальный соперник для меня, мой родной клуб, из которого я перешел в «Зарю». Для меня будет честью сыграть против них. Хочется выйти на поле и доказать игрой, что киевский клуб ошибся, продав меня.

– По силам ли вам обыграть нынешнее «Динамо»?

– Думаю, сейчас все команды примерно равны – каждый может обыграть каждого. Для «Динамо» матч с нами точно не будет легким. Мы выйдем на поле с единственной целью – играть на победу, – рассказал Горбач.

Нападающий луганского клуба провел 12 матчей в нынешнем сезоне, в которых отличился двумя результативными передачами. Горбач перебрался в «Зарю» в марте 2025 года за 200 тысяч евро.

По теме:
Два автогола – борьба продолжается. ЛНЗ и Шахтер поделили очки
ЛНЗ – Шахтер – 2:2. Как ассистировал Ризнык? Видео голов и обзор матча
ЧИЖЕВСКИЙ: «Даже в меньшинстве пытались играть в комбинационный футбол»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Заря Луганск Динамо - Заря Игорь Горбач
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Олег ИСЛАМОВ: «Было тяжело до того, что приходилось мочиться кровью»
Хоккей | 13 апреля 2026, 11:30 4
Олег ИСЛАМОВ: «Было тяжело до того, что приходилось мочиться кровью»
Олег ИСЛАМОВ: «Было тяжело до того, что приходилось мочиться кровью»

Легендарный капитан «Сокола» дал откровенное интервью Sport.ua

Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Бокс | 13 апреля 2026, 09:21 5
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением
Ломаченко не промолчал и выступил с заявлением

Василий поздравил с Пасхой

Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Бокс | 13.04.2026, 05:02
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Усик впервые выступил с заявлением после боя Фьюри – Махмудов
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Футбол | 12.04.2026, 18:47
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Гарантия 95%. Роналдо назвал нового чемпиона мира
Лион определился, будет ли платить пять миллионов за трансфер Яремчука
Футбол | 13.04.2026, 11:07
Лион определился, будет ли платить пять миллионов за трансфер Яремчука
Лион определился, будет ли платить пять миллионов за трансфер Яремчука
Популярные новости
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 439
Футбол
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
11.04.2026, 09:08 11
Футбол
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов. Все результаты из Лондона
12.04.2026, 09:44
Бокс
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 2
Бокс
Легенда. На войне погибла звезда украинского киберспорта по Dota 2
Легенда. На войне погибла звезда украинского киберспорта по Dota 2
11.04.2026, 12:13
Война
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
12.04.2026, 05:35 17
Футбол
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
Йожеф САБО: «Я с ним поссорился, он выпивал с игроками Динамо»
12.04.2026, 07:52 8
Футбол
