Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на смерть бывшего тренера донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирчи Луческу.

«Я его очень уважал. Очень жаль, что он ушел из жизни. Мирча Луческу – один из тех тренеров, которые сделали очень много для украинского футбола. Для меня Валерий Васильевич Лобановский – эталон, но уважаю и Луческу.

Я с Мирчей общался за несколько месяцев до этого. У него уже тогда были проблемы со здоровьем, – вспомнил президент УАФ.