Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я его очень уважал. Жаль, что он ушел»
Президент УАФ – о смерти Луческу
19 апреля 2026, 04:32 |
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на смерть бывшего тренера донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» Мирчи Луческу.
«Я его очень уважал. Очень жаль, что он ушел из жизни. Мирча Луческу – один из тех тренеров, которые сделали очень много для украинского футбола. Для меня Валерий Васильевич Лобановский – эталон, но уважаю и Луческу.
Я с Мирчей общался за несколько месяцев до этого. У него уже тогда были проблемы со здоровьем, – вспомнил президент УАФ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
Популярные новости
17.04.2026, 15:20 16
18.04.2026, 10:28 6
18.04.2026, 07:02 1
17.04.2026, 18:05 58
17.04.2026, 09:05
17.04.2026, 08:05 2
17.04.2026, 06:05 1
18.04.2026, 07:34 35