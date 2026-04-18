Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы примем финальные решения в пользу сборной Украины»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко обратился к участникам и делегатам XXVIII Конгресса УАФ, который стартовал в Ужгороде.

«Коллеги, друзья, футбольная семья! Приветствую вас на Конгрессе УАФ!

Война продолжает отмечать календарь ужасными датами: мы пересекли предел продолжительности Второй мировой войны и пережили тяжелую зиму в истории Украины. Позавчерашней ночью наши города снова оказались под атакой россии: 17 человек погибли, более 100 получили ранения. У украинцев забирают самое ценное – жизнь и время.

Но мы стоим благодаря силам обороны Украины. Спасибо каждому и каждой за выбор защищать Украину. Именно благодаря стойкости военных и волонтеров мы можем не останавливать жизнь страны, в том числе и развитие футбола.

Во-первых, спасибо нашим международным партнерам из ФИФА и УЕФА. Спасибо за то, что вы здесь с нами в трудные времена для Украины. Это важный знак поддержки и реальных действий, и мы рады сотрудничеству.

Национальная сборная Украины остановилась в шаге от финала чемпионата мира. Только однажды за все годы независимости, ровно 20 лет назад, Украине удалось попасть на мировой чемпионат. Попасть на турнир через европейскую квалификацию непросто, но это не снимает ответственности за результат.

Нужно сделать взвешенные шаги, чтобы улучшить его. До конца апреля мы примем финальные решения в пользу будущего сборной Украины. Нам нужно лучше подготовиться к Лиге наций, чтобы достойно начать отбор на следующий чемпионат Европы.

Мы отдаем себе отчет о реальном положении дел в Украине, но не останавливаемся и уже сейчас работаем над минимизацией потерь от ограничений войны. Мы провели несколько этапов реформы детско-юношеского футбола. ДЮФЛУ теперь – Национальная лига будущего. Сильнейшие академии Украины соревнуются между собой еженедельно. Смена формата подняла уровень конкуренции.

В общей сложности в Национальной лиге будущего играет более 12 тысяч талантливых детей. Это практически профессиональный уровень, верхушка пирамиды. А в основе, конечно, – массовый футбол. Здесь главный проект – это восстановленный «Школьный мяч». В этом году соревнования выросли в три раза: три тысячи школ и почти 50 000 детей по всей Украине. Это высокие показатели, но мы стремимся к большему.

Также мы проводим курсы для учителей физкультуры, чтобы повысить качество преподавания футбола. Мы осуществили глобальный запуск обучения детских тренеров. Семинары по методологии «Манчестер Сити» охватили почти все регионы Украины – это более тысячи тренеров, получивших знание одной из лучших академий мира. И это только начало.

Несколько дней назад прошла конструктивная встреча с представителями клубов УПЛ. Мы смотрим в одном направлении по многим вопросам, и это очень важная позиция для прогресса. Будущее – это изменения, и мы готовы к ним. На встрече я подчеркнул, что важнейший аспект, на котором мы фокусируемся – это нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции в арбитраже и профессиональном футболе в целом. На этом основана наша философия.

В этом году мы расширили программу конгресса. Вы имели возможность принять участие в форуме с ФИФА по развитию футбола. Также прошла очень полезная встреча с представителями Офиса Президента Украины и региональными органами власти. Футбол может быть мощным мостиком между обществом и властью, и мы должны использовать эти возможности для его развития.

Из-за ограничений безопасности УАФ пока воздерживается от инициатив по строительству большой футбольной инфраструктуры. Тем не менее, средства на крупный проект хранятся на счетах УЕФА и ждут благоприятного времени. Однако за последние два года мы спокойно, без громких заявлений реализуем малые инфраструктурные инициативы. Вместе с Ассамблеей регионов мы открыли 12 площадок. В этом году договорились с ФИФА о присоединении к глобальной программе «ФИФА Арена» по установке модульных мини-площадок с искусственным покрытием.

В рамках пилотной фазы открыли два мини-поля во Львове, а планируем еще пять. Львов выбрали для пробного запуска, далее проект будет масштабироваться в других регионах. В сотрудничестве с УЕФА мы запускаем проект по верификации футбольных площадок Украины и их положению. По предварительному аудиту УЕФА, в Украине более 12 тысяч футбольных полей. Инфраструктура есть, но отсутствует верифицированный учет: часть площадок используется неэффективно, некоторые – повреждены. В ближайшие месяцы данные будут уточнены, после чего определим дальнейшие шаги.

Я могу еще долго говорить о наших проектах, но вы все это увидите в отчете. И в завершение я хотел бы лично поблагодарить Закарпатскую региональную ассоциацию и ее главу Ивана Петровича Дурана за гостеприимство и помощь в организации конгресса, а также всю команду УАФ за значительную работу.

Спасибо всем! Слава Украине!»