Стали известны все полуфиналисты турнира ATP 500 в Мюнхене

18 апреля на турнире ATP 500 в Мюнхене состоятся полуфинальные матчи.

Пары 1/2 финала: Первый сеяный Александр Зверев (ATP 3) сыграет с Флавио Коболли (ATP 16), а американец Бен Шелтон (ATP 6) – с представителем Словакии Алексом Молчаном (ATP 166).

Результат очных встреч Зверева и Коболли – 2:0 в пользу немца. Шелтон и Молчан ранее не встречались.

ATP 500 Мюнхен. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

[1] – Франсиско Черундоло [5] – 5:7, 6:0, 6:2 Флавио Коболли [4] – Вит Копржива – 6:3, 6:2

Нижняя часть сетки

Жоау Фонсека – [2] – 3:6, 6:3, 3:6 Денис Шаповалов – Алекс Молчан [Q] – 4:6, 4:6

ATP 500 Мюнхен. 1/2 финала