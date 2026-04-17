44
0
Стали известны все полуфиналисты турнира ATP 500 в Мюнхене
Зверев сыграет с Коболли, а Шелтон с Молчаном
17 апреля 2026, 20:22 | Обновлено 17 апреля 2026, 20:24
18 апреля на турнире ATP 500 в Мюнхене состоятся полуфинальные матчи.
Пары 1/2 финала: Первый сеяный Александр Зверев (ATP 3) сыграет с Флавио Коболли (ATP 16), а американец Бен Шелтон (ATP 6) – с представителем Словакии Алексом Молчаном (ATP 166).
Результат очных встреч Зверева и Коболли – 2:0 в пользу немца. Шелтон и Молчан ранее не встречались.
ATP 500 Мюнхен. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
- Александр Зверев [1] – Франсиско Черундоло [5] – 5:7, 6:0, 6:2
- Флавио Коболли [4] – Вит Копржива – 6:3, 6:2
Нижняя часть сетки
- Жоау Фонсека – Бен Шелтон [2] – 3:6, 6:3, 3:6
- Денис Шаповалов – Алекс Молчан [Q] – 4:6, 4:6
ATP 500 Мюнхен. 1/2 финала
- Александр Зверев [1] – Флавио Коболли [4]
- Алекс Молчан [Q] – Бен Шелтон [2]
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
Комментарии 0
