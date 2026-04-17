17 апреля 2026, 20:22 | Обновлено 17 апреля 2026, 20:24
Стали известны все полуфиналисты турнира ATP 500 в Мюнхене

Зверев сыграет с Коболли, а Шелтон с Молчаном

17 апреля 2026, 20:22 | Обновлено 17 апреля 2026, 20:24
44
0
Стали известны все полуфиналисты турнира ATP 500 в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

18 апреля на турнире ATP 500 в Мюнхене состоятся полуфинальные матчи.

Пары 1/2 финала: Первый сеяный Александр Зверев (ATP 3) сыграет с Флавио Коболли (ATP 16), а американец Бен Шелтон (ATP 6) – с представителем Словакии Алексом Молчаном (ATP 166).

Результат очных встреч Зверева и Коболли – 2:0 в пользу немца. Шелтон и Молчан ранее не встречались.

ATP 500 Мюнхен. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

  • Александр Зверев [1] – Франсиско Черундоло [5] – 5:7, 6:0, 6:2
  • Флавио Коболли [4] – Вит Копржива – 6:3, 6:2

Нижняя часть сетки

  • Жоау Фонсека – Бен Шелтон [2] – 3:6, 6:3, 3:6
  • Денис Шаповалов – Алекс Молчан [Q] – 4:6, 4:6

ATP 500 Мюнхен. 1/2 финала

  • Александр Зверев [1] – Флавио Коболли [4]
  • Алекс Молчан [Q] – Бен Шелтон [2]

Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
