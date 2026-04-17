Стали известны детали переговоров Коринтианса по игроку Шахтера
Интерес к Лукасу Феррейре у «тимау» был еще зимой
Стали известны подробности переговорного процесса, который состоялся между «Коринтиансом» и «Шахтером» относительно 19-летнего вингера Лукаса Феррейры.
«Тимау» действительно хотели подписать игрока украинского клуба, но нарвались на отказ.
Дело в том, что «Коринтианс» не имел возможности выкупить контракт Феррейры, а предлагал исключительно аренду футболиста сроком на один сезон. Возможность выкупа в соглашении также предусматривалась, однако она зависела от целевых показателей результативности футболиста в составе «тимау».
«Шахтер» подобные условия не устроили, вследствие чего «Коринтианс» обратился к кандидатуре вингера Кайо Сезара, которого бразильцам удалось арендовать у саудовского «Аль-Хиляля» до конца календарного года.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» может отправить Лукаса Феррейру в аренду в «Атлетико Паранаэнсе», откуда хочет подписать вингера Бруниньо.
